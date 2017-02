La planète des singes, l'armée des douze singes et maintenant pourquoi pas la Machine de Singe. C'est le nom qu'un groupe de rock tout droit venu de l'Oregon a choisi comme une promesse de sauvagerie. Troisième opus du groupe, Coalition of the unwilling est sorti en septembre 2015 sous des allures psychédéliques. L'artwork est une digne illustration des seventies avec ses couleurs pastelles et son visage multiface qui sourit béatement à la vie.

Avec six nouveaux titres dans la boîte, Ape Machine vient gentiment agrémenter une recette vieille de quarante petites années. Sur une base hard rock psyché, la formation américaine tente de faire peau neuve. Une fois repris les belles démonstrations de solo et les cris suraigus parsemés au fil de l'EP, que nous reste-t-il ? Et bien, un esprit sauvage, un rythme survolté et quelques riffs bien lourds qui tous ensemble font plaisir à entendre. Pour se démarquer, les cocos auraient besoin d'une touche plus personnelle épicée, un brin de foufou. En tous les cas, l'énergie et le talent pour faire du bon son-old school sont réunis. C'est le moins que l'on puisse dire.

Julien