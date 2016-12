Certains groupes font dans le revival classiciste et nous emmerdent, d'autres le font aussi mais de manière super fun. On ne saura pas vous expliquer où commence l'un et où s'arrête l'autre, mais Ape Machine fait clairement partie de la deuxième catégorie. On a beau avoir entendu ça cinquante fois y a un petit grain de folie qui accroche l'oreille tout de suite, probablement grâce à ce coté jam déchaînée qui part dans tout les sens. On traverse un melting pot de hard-rock, de desert-rock, de riff rock, de blues et de psychédélique plus que généreux. Un melting pot tout aussi haut en couleur que sa (chouette) pochette, mais également un melting pot totalement imprévisible avec des structures alambiquées. A l'écoute de certains morceaux, il semble qu'aucun des musiciens n'ait envie de s'arrêter de jouer. On hoche la tête aussi souvent qu'on hallucine et on se laisse embarquer facilement à travers un ensemble tout sauf homogène qui contrairement à nombre de ces confrères a sut mettre du rythme dans son EP. Même la power-ballad de rigueur qui clôture ce sympathique effort s'avère vachement amusante. Si ce n'est qu'un EP, on en prend suffisamment dans la gueule pour croire à un album. Voilà qui doit être absolument jouissif en live !

Elie