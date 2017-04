Duo electro-pop fondé en 2009 à Aix-en-Provence par Nadège Teri et Lucille Hochet, Andromakers a finalement pris son temps pour éclore et enchaîner les tournées avant de s'atteler à son premier album. Si le passé du groupe nous est un peu inconnu, ce premier jet est en tout cas clairement pris entre deux feux. On sent ainsi de prime abord une volonté d'être un peu « branchouille » dans la forme (textes en français - la plupart du temps parlé, sons de 808, musique electro épurée) ; un but partiellement atteint, sans que cet aspect de leur musique soit profondément marquant néanmoins (en fait ce choix est même un peu irritant tellement il ne sonne pas naturel). Il existe cependant un autre versant, plus étrange, qui tend vers une sorte d'electro-dance en anglais, aux sonorités très commerciales ; un côté tape-à-l'oeil qui représente tout de même une grande partie de ce premier album.

Un peu partout à la fois et donc nulle part, les Andromakers ont encore un peu de boulot (cohérence, personnalité) avant de réussir à toucher du doigt quelque chose de marquant, mais le chemin n'est plus si long.

Antonin