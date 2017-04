Arrival Visions I'm not afraid Le petit nuage de Faustine From the stars Interlude Mantra I'm sorry (I have a nice day) Angry seas Siren Song Isla Tourbillons

5 ans après un Début prometteur, Alice in Neverland revient nous faire le récit de ses explorations sur L'île aux trésors. Et bien que le lieu semble être une halte connue des pirates, que des marécages et des reliefs le rendent assez inhospitalier, le récit est plutôt agréable. La peur est repoussée, ce qui arrivera ensuite est une nouvelle aventure qu'il faut accepter. Celle-ci passe toujours par de riches instrumentations (guitare pour l'auteur, claviers pour Laura sa comparse), des ambiances travaillées, ciselées où le chant se pose toujours en douceur, surtout celui de Céline, invitée sur deux titres aux allures trip hop ("I'm not afraid", "I'm sorry (I have a nice day)"). L'atmosphère générale de cette île est davantage pop, un peu sixties (j'y trouve parfois la candeur d'un psychédélisme soft), souvent onirique, davantage allumée quand le chant ne vient pas structurer l'endroit (les sons séquencés s'emparent vite des espaces inoccupés). Grand architecte, Vincent continue de vivre son rêve éveillé et de nous émerveiller par tant de maîtrise et de justesse. Oeuvre poétique à la technique irréprochable, cet album mérite que tu t'y attardes voire que tu t'y perdes.

Oli