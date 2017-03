Deux frères australiens munis de Gibson SG qui balancent du rock taillé dans les flammes de l'enfer, ce peut être AC/DC ou Airbourne. Aussi quand la comparaison est faite, les frangins O'Keefee répondent en ces termes : "Être comparés au meilleur groupe de rock'n'roll, il n'y a pas de meilleur compliment". Survoltés, les membres d'Airbourne ont pris l'habitude d'augmenter le tempo de leurs mentors pour balancer du rock très très speed. Ce qui peut donner l'impression d'être embarqué dans un poids lourd lancé à grande vitesse sur une autoroute brûlante... Manquerait plus que Lemmy conduise, tiens !



Voilà que le groupe pose dans les bacs son 4ème album : Breakin' outta hell. L'album commence par le titre éponyme qui à lui seul montre que la formation australienne, fidèle à sa musique résolument rock, ne change pas de cap. Le gros son est toujours en perspective. Le clip et ses paroles enflammées en visu n'est pas folichon. La pochette confirmera que l'esthétique n'est pas le point fort du groupe. Les chœurs qui reprennent sur "Rivalry" évoquent inévitablement la méthode Malcom Young (AC/DC). Une mention spéciale aux titres "It's never too loud for me" et "Never been rocked like this" qui contiennent les rares solos de l'album. Car il faut bien avouer que de ce côté, l'élève ne dépasse pas le maître. Dans "I'm going to hell for this", Airbourne réunit avec soin tous les éléments nécessaires à un bon vieux rock. Bien décidé à nous montrer ses influences, les Australiens s'aventurent avec "Down on you" sur un terrain plus boogie.



Breakin' outta hell n'a rien de neuf mais c'est peut-être justement ce qu'on lui demande. En fait, si vous cherchez du rock à l'ancienne qui tourne carré avec un bon coup de boost, un truc sans fioritures qui vous rappelle un AC/DC dans la force de l'âge, Airbourne "it's all for rock n'roll".

Julien