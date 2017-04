ProVision L-3 12:03 Boyfriend Crash Delicate, petite & other things I'll never be 333 Haunting, haunted, haunts Dead rats Rebecca Norse truth Suicide bomber All this (And more)

Je vais tenter d'être bref mais en même temps d'être précis : Against Me! cuvée 2016 est un excellent cru. Preuve en est avec le divertissant et puissant Shape shift with me, septième production au compteur pour le quatuor de Floride. Après une intro hors propos plutôt musclée, la recette power pop qui fait la force d'Against Me! (à savoir : voix puissante pour ne pas dire virile de Laura Jane Grace, guitares acérées et harmonieuses, basse/batterie fourni et mélodies à foison) est astucieusement mise à contribution tout au long de ce disque qui regorge de tubes (« 12 :03 » acidulé à souhait, « Boyfriend » gras et précis, le petit bijou « Crash », le lancinant « Delicate. »). Le coté « marin / chanson à boire » (« Hauting, haunted, haunts », « All this and more ») trouve sa place au milieu des brûlots punk rock (« Rebecca », « Dead rats » qui pourrait figurer sur des Desert Sessions), et ce disque est du même niveau que l'excellent New wave paru en 2007.

Against Me! fait et fera toujours du Against Me!. Tout simplement. Et cet album rempli d'énergie et de subtilité ne manquera pas de ravir les aficionados du groupe. Comme moi !

gui de champi