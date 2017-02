Malgré une énorme carrière débutée en 1991 en Californie, AFI a du attendre son dixième opus pour être chroniqué dans nos pages, soit parce qu'on n'a pas reçu leurs précédentes productions, soit parce qu'elles n'étaient pas à notre goût... Celles des débuts le sont pourtant, Davey Havok (chanteur) et Adam Carson (batteur) montent le groupe avec deux autres amis (Mark Stopholese (guitariste jusque 1998) et Vic Chalker vite remplacé par Geoff Kresge (bassiste jusque 1997, aujourd'hui dans Tiger Army), la légende veut qu'aucun d'entre eux ne joue d'un instrument lors de la décision de créer le groupe... D'abord très orienté punk (The Misfits et Rancid sont leurs premières influences marquées, Tim Amstrong produit même leur 1er album), le combo amène de plus en plus de cold wave (Joy Division, The Cure...) dans ses ambiances, une évolution notable à partir de 1999 et Black sails in the sunset, opus qui marque les arrivées de Jade Puget (guitare, clavier) et Hunter Burgan (bassiste) et la consolidation d'un line-up qui n'a plus bougé depuis. AFI qui a quasi officialié la traduction de l'acronyme par A fire inside avec un EP (en 1998) est alors un des petits protégés de Dexter Holland (The Offspring) et de son label Nitro Records, en 2000, leur opus The art of drowning leur donne une envergure internationale, le titre "The days of the phoenix" se plaçant dans de nombreuses rotations radio/vidéo. La suite est nettement moins à notre goût avec la sortie en 2003 de Sing the sorrow et ses tubes mielleux ("Girl's not grey" ou "Silver and cold"), ils deviennent un groupe de rock très radiophoniquement correct et fréquentable, le grand public apprécie, la major chez qui ils ont signé aussi. AFI suit ensuite l'ère du temps, Decemberunderground (2006) correspondant tout à fait à l'époque de la domination des choix dictés par les emokids tant dans la musique que dans le look. La vague est passée, AFI a vieilli et ce n'est pas forcément assagi qu'on les retrouve mal rasés et démaquillés pour un album sanguin et éponyme produit par Jade Puget et Matt Hyde (Deftones, Hatebreed, Slayer... mais pas Mass Hysteria).

Oli