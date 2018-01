La musique du 21st Century de 99 Trees, c'est un peu comme l'histoire de la Fiat 500 et son revival post 2000 : il faut se plonger dans les sixties pour en extirper le parfum de l'époque et l'adapter à l'air du temps en y rajoutant une patine plus contemporaine. Les pilotes de cette faille spatiotemporelle sont Axel Concato (Axel and The Farmers), et Pia Blixen qui nous offrent ce mix intemporel en nous proposant une electro pop en mode vintage. Axel s'attelle à retrouver les sonorités et les orchestrations de l'époque, et Pia Blixen vient y poser sa voix claire. Un très bon mini LP de 4 titres (on en voudrait plus ! ), dans le même esprit que The Asteroids Galaxy Tour, mais en moins cuivré et plus délicat ; avec le timbre de voix de Pia très similaire à celui de Nina Persson de The Cardigans. Alors fais chauffer la Fiat 500, prends les serviettes de plages, on se fait la french riviera au rythme estival et au son rafraîchissant des 99 Trees. Avec une mention spéciale pour le titre « Broken », qui mériterait de tourner en boucle sur toutes les paillotes des bords de mer pour cet été 2017.

Eric