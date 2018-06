Quand il a mis fin à Cathedral, Lee Dorrian n'a pas cessé d'apprécier le doom et la musique, il a dès 2014 remonté un groupe dénommé With The Dead avec Tim Bagshaw (ex-Electric Wizard, bassiste puis guitariste) et Mark Greening qui est débarqué en 2016, remplacé par Alex Thomas (ex-Bolt Thrower, batteur), le trio devenant en même temps un quatuor avec l'arrivée de Leo Smee (ex-Cathedral lui aussi, bassiste) pour ce deuxième album toujours marqué par la saturation. Potards à 11, la gratte sonne grave même en bas du manche, les coups de basse et les attaques sur la batterie résonnent au ras du sol, la voix gutturale est un peu étouffée par le mix, tout est fait pour honorer le cadavre qui nous témoigne de son amour sur la pochette. Doom lancinant qui dépasse toujours les six minutes (pour les titres courts), la musique de With The Dead peut laisser traîner les accords et se permettre une surimpression plus claire ("Cocaine phantoms"), l'ensemble ne paraîtra pas pour autant lumineux. Dommage que le chant soit si monocorde car bien que venues d'outre-tombe et plombées par le son, les ambiances sont relativement variées ("Egyptian tomb", "Anemia") et donnent plus d'intérêt au projet que la voix de son géniteur.

Oli