Peu de choses ont filtré sur ce duo de Bordeaux, side project de membres de Year Of No Light et Aerôflôt notamment. Mais à l'image de sa pochette intrigante, l'album, plutôt radical, n'a pas forcément besoin de beaucoup de contextualisation pour être compris ou apprécié : on sent d'entrée qu'on n'évoluera pas dans le domaine de la pop mignonne qu'on sifflote sous la douche. Majoritairement frontal, le début du disque (« Like », « Slugs ») évoque d'ailleurs énormément les américains de Liars, notamment leurs albums WIXIIW et Mess - soient les enregistrements les plus sombres et sales de leur discographie. Sans tomber cependant dans le glauque extrême les VvvvV ont tout de même clairement injecté une bonne dose de malaise et d'agressivité dans leur musique. Et lorsqu'ils calment un peu le jeu, c'est à grand renfort de synthés carpenteriens (« Your life »), proposant au fil de ces 12 titres un beau degré de noir, entre post-punk, indus et coldwave.

Antonin