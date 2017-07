Formé en 2013 autour d'un Peter Skull mystérieux, The Von Deer Skulls avance discrètement ses pions à coups d'EPs, de remixes et de reprises. Fin 2016, ils ne peuvent plus se cacher, leur premier album The rest is silence paraît au grand jour, d'autant plus qu'il est le premier CD que je reçois en 2017 et que l'enveloppe est une petite oeuvre d'art personnalisée. Leur musique se décompose entre doom et post-HxC et se décompose tout court, sorte de nature morte d'où surgissent des incantations, des rugissements, des riffs, des mots... Dans ce pot-pourri de sous bois dopé aux basses, ils sont quelques uns à venir déposer une offrande dont Fanch (Stonebirds) et Sylvain (Appalooza) mais chanteurs comme guitaristes, ils se font happer par l'ambiance lugubre et sont moulinés dans la fange, comme du côté de Blair Witch ("Ritual" est carrément flippant), on a trace des enregistrements mais quant à savoir ce qu'il s'est vraiment passé, il faudrait oser s'enfoncer plus avant dans l'univers de The Von Deer Skulls. Et pour se faire, il faut avoir le coeur et l'estomac bien accrochés, ce premier album n'étant pas destiné à des oreilles non averties. Maintenant, tu l'es, on se dégage donc de toute responsabilité...

Oli