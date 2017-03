"Enlabyrinthés", voilà une traduction possible de ce premier album qui offre de nombreuses fausses pistes mais finalement peu d'impasses. Avec des titres entre trois et six minutes (seul l'éponyme dépasse les sept minutes), Vola donne dans un rock-métal progressif option expédition expédiée, les riffs s'entremêlent, divaguent, serpentent à droite à gauche mais ne s'étendent jamais vraiment, ne permettant ni à la lassitude, ni aux ambiances de s'installer. Le groupe préfère mettre en avant le travail sur le son (très pur sauf le chant qui est souvent filtré), les mélodies (certaines sont presque trop belles comme celle de "Stray the skies") et donc nous hypnotiser en vitesse rapide avec un combo riff/rythmique ultra captivant ("Starburn", "A stare without eyes"). L'amalgame de parties ultra sèches, saccadées, cliniques et industrielles à d'autres soyeuses, chaloupées, pop et cajoleuses peut mettre mal à l'aise mais c'est cette ambivalence et cette alchimie réussie qui forgent l'identité du groupe qu'on a du mal à comparer à d'autres (à titre indicatif on peut citer Porcupine Tree / Steven Wilson, Riverside, Empty Yard Experiment, Opeth...).



Et c'est bien parce qu'ils sont difficilement comparables et si immédiatement attachant malgré une vraie complexité dans l'écriture que Vola s'impose comme un groupe à suivre.

Oli