Montpellier, c'est la ville de Verdun, c'est aussi celle de Head Records et Lost Pilgrims Records qui sortent conjointement avec Throatruiner Records cette nouvelle salve de titres (5 pour environ une heure de combat) intitulée The eternal drift's canticles (ou Les cantiques de la dérive éternelle), ajoute à cette liste un artwork sombre et sanglant et tu as de quoi fêter le centenaire de la boucherie de la Grande Guerre dans un univers apocalyptique où la boue ralentit tout et où les gaz provoquent des hallucinations. Il est difficile de détailler chaque morceau tant ils sont denses et s'ouvrent à de multiples influences (du drone au prog en passant par l'avant-garde et le screamo), le groupe pouvant enchaîner des plans dignes de Mars Red Sky à d'autres surgis des tréfonds des archives de Sepultura (voire Nailbomb). Le plus impressionnant, c'est qu'ils tranchent dans le vif ou arrondissent les angles, les poilus sonnent toujours juste et trouvent toujours le truc qui permet d'amalgamer l'ensemble sans nous bousculer... Un comble quand on produit une musique qui apporte autant le chaos dans les esprits. Au final, à part quelques réserves sur certains choix artistiques (le chant de la fin de "Glowing shadows" par exemple), c'est une jolie boucherie.

Oli