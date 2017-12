Ultra Vomit étant plus que drôle, on a nous aussi essayé d'être marrant au moment de poser des questions à Manard, son batteur... Mais cette interview étant réalisée par mails interposés, notre humour n'a pas toujours fait mouche, on préconise donc l'indulgence au lecteur que tu es.

Pensez-vous répondre sérieusement à une des questions qui vont suivre ?

Manard : Bonjour ! Eh bien, c'est possible qu'à un moment, on réponde sérieusement. Et comme on considère que l'humour est sérieux, répondre sérieusement pourrait signifier qu'on ne réponde pas sérieusement. Mais dans ce cas, si on ne répond pas sérieusement, faut-il pour autant en conclure que la réponse est sérieuse ? Rien n'est moins sûr.



Peut-on dire que l'album est un succès ?

Manard : Je vais répondre très sérieusement à cette question : oui. Mais tu vois, c'est chiant finalement ! Donc je vais développer un peu... je suis développeur, c'est mon métier : effectivement l'album est un succès, il me semble qu'on s'est hissé à la 23ème place des ventes d'album en France lors de la première semaine, et les objectifs de vente fixés par les patrons sont d'ores et déjà atteints !

Pour être franc, on ne s'attendait pas vraiment à ça ! On était content de l'album, et déjà continuer sur la lancée d'Objectif : thunes nous aurait amplement satisfait car 9 ans d'absence discographique, c'est pas rien, et c'était pas forcément garanti que les gens se souviennent de nous !

Et apparemment, les gens se déplacent aussi assez nombreux pour nous voir sur la tournée, donc c'est vraiment super !

Comme le disaient les patrons sus-nommés, on aime bien "suser" nos patrons, tous les indicateurs sont au vert pour le moment !



Avant de signer chez Verycords, vous avez tenté Ipecac ?

Manard : Ma foi, franchement, on aurait carrément pu le faire tu sais. Le seul problème étant qu'on ne connaissait absolument pas l'existence de ce label avant que tu nous en parles !



Avez-vous des moments de brainstorming sans les instruments ?

Manard : Absolument. Ceci pour plusieurs raisons : tu vois, on répète chez l'ami Jojo (Flockos), et avant chaque répète, on s'attable à une chaise (ou l'inverse), on se boit une petite nounouze, ou un petit café, accompagnés de véritables chips à l'ancienne, et on refait le monde.

Et parfois, la flemme nous envahit, on se regarde, et sans prononcer un seul mot, on se met tous d'accord que c'est la MEGA FLEMME d'aller jouer sur nos instruments.

Du coup, pour se donner bonne conscience, on essaie de répéter avec la bouche. Et quand à chaque fois on se rend compte que ça sonne moins bien, on décide de brainstormer.

Voilà, la raison principale.

Mais il faut savoir également que oui, c'est nécessaire de parler des concepts, des paroles, de prendre un peu de recul sur les vannes. Parfois, on parcourt également notre cahier d'idées, à la recherche d'une idée perdue. C'est comme ça qu'on avait retrouvé les paroles d'"Evier Metal", que dans un moment de folie, on avait trouvées à chier à l'époque.



En répèt', en studio et sur scène, le "son" est très proche des groupes parodiés, c'est difficile de passer de l'un à l'autre ?

Manard : J'ai l'impression que ce que tu appelles le "son" est plus une façon de jouer qu'un type de son véritablement. Car notre son est toujours le même, c'est assez simple : grosse guitare, grosse batterie, grosse voix et petite basse discrète pas trop forte, houla baisse encore un peu.

Ce qui fait qu'on s'approprie le "son" d'un groupe, c'est plus grâce à des petits gimmicks de jouage qu'on leur pique. Un petit accent allemand avec des "r" bien roulés, un petit chorus de gratte, des choeurs bien placés, bref, on essaie effectivement d'imiter la façon de jouer des groupes qu'on parodie.

Après, je pense qu'au moins la moitié de l'effet est obtenu rien qu'avec les imitations vocales de Fetus, qui est un imitateur hors-pair, il m'imite d'ailleurs des fois cet enculé.

Tout cela n'est finalement pas si dur, car on apprécie les groupes qu'on parodie, et donc on n'a pas besoin de se forcer pour reprendre leurs éléments caractéristiques !



Est-ce que vous aimez le pain de son ?

Manard : Niveau gastronomique, je ne pourrais te répondre. Mais niveau métronomique, je peux d'assurer qu'en ce qui concerne le son, on produit en général beaucoup de pains. Heureusement la plupart du temps, c'est le public qui se les mange !



Il y a beaucoup de titres sur l'album, combien ont été travaillés mais pas conservés ?

Manard : Hum... Difficile à dire. Y'a des titres qui ont plusieurs années sur l'album, donc c'est dur de se rappeler des vieilles bouses qu'on aurait pondues à l'époque.

Mais je dirais qu'on a dû faire une petite dizaine d'ébauches de morceaux, certains quasiment terminés mais qui n'ont pas passé le test du temps qui passe. D'autres musicalement très bon, mais à qui il manquait la vanne percutante pour atterrir sur l'album.

Certains d'entre eux ne sont pas encore morts, on pourrait les pimper un de ces jours !



Avez-vous le vertige et avez-vous peur du bide ?

Manard : En effet, j'ai le vertige. D'ailleurs, petite anecdote du Hellfest : on avait demandé un pratos (c'est le truc sur lequel on pose la batterie) spécial de 2 mètres de haut, histoire de bien se la péter. Mais malheureusement, quand je suis monté dessus, j'ai été pris de vertige. Et donc, on a dû changer de pratos, alors que ce dernier avait été monté juste pour nous ! La honte !

La peur du bide, bah je t'avoue qu'on a toujours du stress avant de jouer. C'est pas exactement la peur du bide, car on commence à avoir un public assez conséquent, mais plutôt la peur de faire des pains, de faire un show pas assez rythmé, ce genre de choses.

P.S. : En me relisant, je viens de comprendre le jeu de mot, vertige, bide, vide, putain, tu m'as eu.



Vous avez eu des retours des groupes comme Tagada Jones ?

Manard : Ah bah oui, il faut savoir que notre tourneur Rage Tour, est dirigé par nul-autre que Niko Jones, le chanteur de Tagada Jones ! Donc bon, on les connaît depuis 10 ans ! Ca fait longtemps qu'ils sont au courant qu'on a un morceau qui les parodie. Heureusement, ce rapport hiérarchique professionnel a également entraîné une saine hypocrisie entre nous, et ils nous ont certifié bien aimer le morceau, haha, merci les mecs, mais on n'est pas dupe !



Est-ce que vous n'allez pas trop loin en étant très proches des groupes parodiés ?

Manard : Je ne comprends pas ta question... Comment peut-on aller loin en restant proche ? C'est physiquement impossible non ?

Mais sinon, si on fait fi de ces bonnes vieilles lois physiques dépassées, je pense qu'une imitation est d'autant plus efficace qu'elle est proche de l'original non ? C'est un peu le principe.



Et des retours de l'étranger, notamment de pays non francophones qui peuvent ne pas comprendre la blague ?

Manard : Pas beaucoup ma foi ! J'ai eu quelques retours de mecs étrangers au Hellfest, qui ont eu l'air de comprendre l'ambiance et le concept, même sans comprendre la plupart des blagues. C'est vrai qu'auparavant on pensait vraiment que c'était impossible pour nous de jouer dans un pays non francophone. Mais bon, maintenant on est moins catégorique, car je pense que le show, l'humour, l'ambiance, tout ça transpire à travers ce qu'on donne sur scène, même sans comprendre ce qu'on dit. Qui sait, on fera peut-être un essai un jour !



Et ta soeur ?

Manard : Elle s'appelle Christelle.



Le clip de "Kammthaar" est exceptionnel, quel est le prochain ?

Manard : Je te remercie, ça fait plaisir ! Pour le prochain clip, rien n'est encore fixé à 100%. Mais tu ne dois pas être sans savoir qu'on a diffusé la totalité de l'album sur YouTube, et que du coup, le nombre de vues de chaque morceau est un bon indicateur sur la popularité de celui-ci.

Si tu vas jeter un oeil, tu te rends compte que les morceaux les plus populaires hormis "Kammthaar" sont "Takoyaki", "Evier Metal", "Calojira", ou "Chien géant". On aurait bien aimé faire un clip de "Train fantôme" mais il s'avère que tout le monde ne rentre pas forcément dans le morceau... Dommage !



Les concerts sont toujours de grands moments pour le public mais de votre côté, c'est pas trop la routine ?

Manard : Bah si, tu penses bien. Boulot, boulot. Pour tout te dire, je me marre plus dans mon vrai taff, c'est dire !

Nan, je déconne ! Bien-sûr qu'en tournée, il y a beaucoup de moments où tu te fais sur-chier. Les heures de camion, l'attente, etc... En revanche, et c'est le plus important, chaque concert est différent malgré le fait que le show soit le même ! Et ceci grâce au public bien évidemment !

D'ailleurs, on prend toujours grand soin d'aller dire bonjour aux gens après le concert, de faire des petits afters, c'est aussi ça qui rend une tournée moins routinière je pense !



Est-ce le ridicule qui a tué la tecktonik ?

Manard : Non, apparemment, ça serait un dénommé "Omar", mais rien à voir avec le fruit de mer.



Quels groupes aimeriez-vous parodier ?

Manard : Difficile à dire... On ne choisit pas forcément de façon consciente les groupes qu'on parodie. Ca vient plutôt d'une suite d'éléments qui mis ensemble sont monstrueux.

Par exemple, si on n'avait pas trouvé ce titre "Calogira", on se serait peut-être pas dit "faisons une parodie de Gojira" de nous-même comme ça. Pareil pour Pantera. Parfois il faut une association d'idées pour qu'une parodie nous paraisse valable.

On a bien songé parfois à parodier des groupes comme Manowar ou Slayer, mais on n'a pas pu avoir ce contexte qui fait que la parodie s'impose limite d'elle-même.



Vous en avez pas marre de répondre à la question précédente ?

Manard : Ah bah si, d'ailleurs comme tu peux le voir, je suis passé à la question d'après tellement j'en avais marre...



Fred Dusquesne ne vous a pas donné envie de faire du Mass Hysteria ?

Manard : C'est plutôt le groupe Mass Hysteria qui nous a donné envie de faire une parodie de Fred Dusquesne ! Mais sérieusement, pour la même raison que je t'expose deux questions plus haut, pour le moment on n'a pas de truc qui fait qu'une parodie de MH est d'actualité ! Cependant, c'est pas impossible que ça arrive un jour, qui sait !



Ca ne vous dérange pas de faire marrer les gens pendant l'état d'urgence ?

Manard : Haha, bah c'est plutôt cool justement non ? Dans le marasme ambiant ! Tu sais qu'à ce propos, on a plusieurs fois reporté des annonces (album, clip, ou autre) pour cause d'attentat ! Parce que bon, on se dit effectivement qu'il y a certains jours où les mecs n'ont pas trop envie de rire.

Mais après, au final, je pense que c'est important de changer les idées des gens, c'est un peu pour ça qu'on est là ! Faut se marrer !



Faudra-t-il attendre 9 ans pour le prochain album ?

Manard : Si on prend en compte la courbe d'allure exponentielle des temps entre chaque album, ça sera plutôt 17 ans.



Vu que c'est assez branché, pourquoi ne pas faire des titres unplugged ?

Manard : Haha, j'ai compris ton jeu de mot cette fois !! Branché, unplugged, putain, bien joué mec ! Par contre, les rigolos ici, c'est nous, et on n'apprécie pas trop que tu nous voles la vedette tu vois. Du coup je vais répondre hyper sérieusement à cette question : non.



Vous avez des nouvelles des Rolling Bidochons ?

Manard : Aux dernières nouvelles, je ne les connaissais toujours pas, donc ça a l'air d'aller !



C'est déjà fini, je vous laisse me poser une question.

Manard : J'ai toujours rêvé qu'un journaliste me dise "merci" à la fin d'une interview, tu pourrais le faire s'il te plaît ?



Merci !

Merci Manard et Ultra Vomit, merci Sabrina @ Verycords.

Oli