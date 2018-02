Ecate se terminait avec un excellent "Daemons" plus éthéré et lumineux mais ce titre fantastique ne faisait pas le lien avec la suite de l'histoire des Ufomammut qui remettent les choses à plat dès les 8 minutes de "Babel", premier des 8 titres de leur 8ème album intitulé 8.



Riffs gras, rythmiques plombés, ambiance plus que pesante avec saturation extrême de chaque particule d'air, les Italiens attaquent leur nouvel opus avec ce qu'ils savent faire de mieux. Ce titre, comme d'autres, verra pourtant quelques sonorités presque électroniques venir parasiter un peu la composition pour donner un peu de nouveauté (ou de grain à moudre pour les défenseurs d'un sludge à l'ancienne). Pour poursuivre (et terminer) sur les potentielles déceptions, je regrette encore beaucoup trop de parties chantées, certaines se dissimulent sous de multiples effets (y compris l'effet je chante dans un aquarium sur "Fatum" ou "Wombdemonium") pour masquer au maximum le manque de véritable talent dans ce registre (seules les incantations hurlées de "Babel" et quelques lignes -celles de "Prismaze"- passent vraiment bien), trop souvent, j'en viens à me dire que le trio gagnerait à rester instrumental ou à faire intervenir des éléments extérieurs (comme la douce voix féminine de "Psyrcle"). Leur message tenant sur une seule page de textes (avec les mots "chaos", "dark", "nothing", "darkness", "emptiness", "decay"...) écrits sous l'emplacement du CD, je me dis que ce n'est pas primordial et espère égoïstement une vraie évolution à l'avenir.



Pour le reste, que ce soit le son, l'artwork (dessin et couleurs au top) ou les morceaux, il n'y a pas grand chose à redire si ce n'est que le trio a peut-être encore progressé dans la gestion des tempos, acceptant de sortir d'un doom uniquement rampant pour exploser le métronome sur certaines mesures (l'excellent "Zodiac", l'autre énorme pièce avec "Babel et "Psyrcle", l'excité "Core"), ces parties galopantes cassent la relative monotonie des distorsions et démontrent une fois de plus qu'Ufomammut explore constamment de nouvelles pistes tout en conservant un savoir-faire remarquable dans leur registre.

Oli