On avait particulièrement goûté le premier EP des Danois. Voici le deuxième épisode de cette psychologie négative. Au programme, pas de changement radical et c'est tant mieux. On a toujours affaire à un post-hardcore à base de Fugazi pété aux hormones couplé à du Converge un peu pompette. On reprend là où l'on s'était arrêté avec "Kollaps" (oui, les titres sont plutôt marrants), qui fait office de shot de Redbull gonflé par un son de basse monstrueux et des petits breaks bien sentis. "Naensom" commence comme un vieux morceaux de Slayer entrecoupé d'un petit break tout ce qu'il y a de punk rock. Le groupe déballe toujours les plans surprenants les uns derrière les autres, se moquant bien des occasionnels chocs de culture comme en atteste l'excellent final mélodique de "Voldsom". Coup de boutoir final avec "Overflod" en mode super-véloce et un peu plus torturé. Bref, Tvivler chante toujours danois, mais on adore toujours autant leur pot-pourri de post-hardcore ultra-moderne, authentique et décomplexé. L'ensemble des deux EP s'avale comme du petit lait. A quand un épisode #3 ?

Elie