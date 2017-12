Clap like Ozzy The new degeneration Living for life Get your fight on! World gone mad Happy never after One finger salute Damage control The struggle is real Still dying to live This world

25 ans après le Art of rebellion où je les ai lâchement abandonnés dans leur son, je retrouve les Suicidal plus en forme que jamais avec World gone mad. Nouvel opus après une absence de 4 ans dans les bacs. Un retour en force sur le devant de la scène, loin de laisser indifférent.



Premier constat : dur de se dire que Mike Muir a déjà 50 balais tellement il est habité par la même passion. Accompagné de sa bande, ils partent à fond de cale pour ne (presque) jamais relâcher la pression. « Clap like ozzy » surboosté sur basse slappée avec riff bien rond à l'appel pour démarrer cette fanfare punk comme on les aime par chez nous. Damn ça fait du bien ! Les grands Suicidal sont de retour il n'y a pas de doute, la recette qui faisait leur grand succès est bien là. Riffs bien trash mais avec une énergie bien punk ! Un groove sans équivoque alliant basse agressive et slappée et le talent du nouveau venu Lombardo à la batterie ! Loin du jeu qu'on lui connaît chez les Slayer, il touche avec la même précision mais plus aéré, moins lourd et surtout à 100 à l'heure. Moi qui me posais des questions sur sa récente participation à la reformation des légendaires Misfits, je n'ai plus aucun doute. Il peut toucher à tout et prouve ici que même dans un registre plus carré et « punk » il tient la route sans aucun souci. Les préjugés font mal et je l'imaginais comme Dave GrosLourdeau derrière les fûts. Au temps pour moi, il est beaucoup plus polyvalent et grâce à sa participation à cet album je l'ai découvert sous un autre jour. Pour en revenir avec la bande, même si les Suicidal Tendencies sont reconnaissables entre mille, qu'ils déroulent la même recette quasiment toujours de la même manière, ils nous surprennent encore une fois sur la qualité dont ils peuvent faire preuve ! Sans se renouveler réellement, c'est frais et puissant. Sans aucune prise de tête, on sent le plaisir qu'ils ont à jouer ensemble et la passion du Muir à chanter ses lignes et mener sa troupe. Une passion inépuisable déclinée depuis des décennies à travers tous ses projets (Infectious Grooves, Cyco Miko et ses autres personnalités). C'est ce qui fait la force du combo et la qualité de leurs œuvres. Loin d'être habité par l'appât du gain et l'argent facile sans se fouler, c'est la passion qui régit la recette et qui nous livre des albums de haute facture. Il y a eu des ratés, mais ça prouve juste qu'ils sont humains. Ce qui est sûr c'est que pour ce World gone mad on en est loin. Un must du genre avec des pistes comme « Clap like ozzy », « New degeneration » ou encore « One finger salute ». Rien à jeter. De A à Z il vaut le coup d'oreille, ne faites pas l'erreur de passer à côté.



Leur meilleur album depuis longtemps et l'un de mes préférés sans hésiter. Un gros coup de cœur et un album qui remet tout le monde en place ! Pas demain le jour où on les détrônera. Toujours dans la place, ils méritent leur étiquette de groupe culte !

Suicidal for Life !

H. Bartleh