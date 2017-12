Donner une suite au très réussi Playmore n'était pas suffisant pour Smash Hit Combo qui s'est offert un sacré challenge avec L33t "Deluxe" puisque ce n'est ni "simplement" un double album ni un ajout bonus en versions anglaises de leurs dernières compositions. D'ailleurs, le premier disque présenté est celui en anglais. Alors, quand un combo français s'attaque vraiment au reste du monde, ça donne quoi ?



Notons d'abord que SHC n'a pas voulu faire simple, ils ont composé des titres "classiques" (comprendre en français) puis ont gardé les parties instrumentales pour y placer du chant "en anglais". Mais pas question de traduire les textes et de calquer les flows, non, ils ont fait appel à leur potechanteur/rappeur américain (None Like Joshua) qui a écrit ses textes et posé ses lignes vocales. Avec une même base, on a ainsi deux compositions au final assez différentes. Les pistes ne portent donc pas les mêmes noms et ne sont pas dans le même ordre, on a donc presque deux albums pour le prix d'un. Côté "ricain", Smash Hit Combo n'a rien à envier aux plus grosses machines d'Outre-Atlantique, pas de souci d'accent ou de lyrics, un son énorme et une capacité impressionnante à accrocher l'auditeur. Peut-être même "trop" de facilités puisque parfois on se retrouve avec des mélodies qui rendent assez mièvres les riffs qui semblent si tranchants sans le chant, les "Falls apart", "Evil within" ou "No one to save" se retrouvent plombés par un côté Linkin Park assez déplaisant. Quand les chanteurs se mettent en mode "rap", ça fonctionne davantage comme cet excellent "Blinded", d'autres comme "Parasite" ou "The prayer" sortent du lot en osant marier plus frontalement les flows hip hop aux riffs métal. Côté "local", l'amalgame instrus/textes est plus évident ("Spécimen" ou "Blackout" dont les paroles sont réussies) ce qui met en valeur la qualité d'écriture de la musique, en béton armé option djent. Les mélodies ont bien moins de place, les paroles sont scandées (et tournent encore et toujours autour des jeux vidéos ou de la sensation de ne pas trouver sa place dans la société) et les mêmes schémas se répètent d'un morceau à l'autre.



En dédoublant ses créations, Smash Hit Combo met en lumière la capacité de ses zicos à créer des trames très excitantes mais également la difficulté d'y placer un chant (et des textes) qui soient du même niveau. L'idéal pour ce L33t aurait peut-être de faire le tri et de ne sortir qu'un album mi français-mi anglais (genre on garde "Spécimen" et on vire "Evil within") mais c'est toujours plus facile à dire "après" car ce n'était pas l'idée de départ...

Oli