Si on propose aux Smash Hit Combo de jouer à l'intervi OU, ils sont chauds tout de suite, au buzzer, c'est Max (chanteur) qui prend la main et enquille les réponses rapides et percutantes.

Adulescents ou Enfulte ?

Adulfant, kamoulox :)



Geek ou nerd ?

Nerd, les nouveaux geeks sont encore trop sociables.



Français ou anglais ?

Les deux, tant que les deux sont bons.



Regarder un clip : "RPG" ou "In game" ?

"RPG" car on cherche encore le rapport avec Mortal Kombat.



Limp Bizkit ou Linkin Park ?

Korn.



Enhancer ou Pleymo ?

Aqme et on a hâte de les recroiser sur les routes.



Ultra Vomit ou Gojira ?

Gojira.



22:22 ou 13:37 ?

13:37



PC ou console ?

PC, pour les mods, steam, et pour la vraie HD à 60 fps et aussi parce que jouer c'est bien mais bosser c'est mieux...



Legend of Zelda ou Super Mario Bros ?

Crash Bandicoot.



Rick Dangerous ou Boulder Dash ?

Boulder Dash.



Street Figher ou Mortal Kombat ?

Les vieux Street Fighter et les nouveaux Mortal Kombat.



Sim City ou Theme Park ?

Sim City, parce que quand tout va mal, tu peux envoyer Godzilla, et ça c'est une formidable école de la vie.



PES ou FIFA ?

Aucun des deux, Megaman Soccer !



Gran Turismo ou Need For Speed ?

Need for Speed, pour la B.O.



Medal of Honor ou Call of Duty ?

Call of Duty, mais uniquement pour le mode zombie et l'espoir qu'ils se bougent un peu plus le cul que sur les prochains...



Tomb Raider ou Metal Gear Solid ?

Metal Gear Solid. Indétronable.



Candy Crush ou Angry Birds ?

Angry Birds, parce que c'est plus marrant de casser du cochon que de ranger des bonbons.



Emulateur pour le old school ou remake dernier cri ?

Emulateur, parce que les remakes sont souvent l'occasion de prendre les gamers pour des poichigeons soit des pigeons avec un cerveau taille pois chiche.



En films : Silent Hill ou Resident Evil ?

Resident Evil, parce que c'est une super série Z. J'aurais bien dit Silent Hill parce que celui de Gans est super, mais ça serait oublier Revelations, et celui-ci est impardonnablement nul.



The Force Awakens ou Rogue One ?

The Force Awakens, juste pour les 3 secondes avec Mark Hamill.



The Big Bang Theory ou The IT Crowd ?

The IT Crowd, sans aucune hésitation, j'ai rarement autant ri devant une série.



Philip K. Dick ou Frank Herbert ?

Philip K. Dick, pour "Les androides rêvent-ils de moutons électriques" même si le cycle Dune d'Herbert est fou, mais personne d'entre nous n'est arrivé au bout.



Game of Thrones ou Le Seigneur des Anneaux ?

Game of Thrones, plus cynique, plus noir et la série est plus riche en boobs.



Alsace ou Grand Est ?

Le Groenland, là où les vrais bails se font



Foire aux Vins ou Artefacts ?

Foire aux Vins.



Hellfest ou Download ?

Download pour cette année et Hellfest l'an prochain Inch'allah.



Gibus ou Trabendo ?

Trabendo.



Canada ou Japon ?

Le Japon avec beaucoup de sirop d'érable et quelques orignaux.



Facebook ou Twitter ?

On a encore un peu de mal avec Twitter donc Facebook.

Merci Max, merci Smash Hit Combo, merci aussi à Roger pour les relais.

Oli