Ils sont quatre et basés à Londres, voilà tout ce que laisse savoir Sleep Token sur son identité arguant que la musique prime sur ceux qui la font. Ce Two sorti en juillet est comme son nom l'indique leur deuxième EP (après One en décembre 2016). Le mystère, l'ésotérisme, l'art, la culture en général inspirent notre quatuor qui livre 3 titres qui portent chacun le nom d'une ville qui t'évoqueront forcément quelque chose : Calcutta, Nazareth et Jericho. Musicalement, c'est peu évident à classer, on est emmené sur un terrain plutôt post hardcore mais avec une touche assez claire et un chant presque pop/rock, il y a bien entendu des distorsions et du déchirement mais c'est une impression de délicatesse qui prédomine. Impression seulement car quand il s'agit de plomber les riffs et saturer l'air de gravité, les Anglais ne se font pas prier, quitte à mettre en lambeaux la belle atmosphère qu'ils venaient d'installer avec comme élément singularisateur (en plus du chant) un clavier, qui aide d'ailleurs autant à la destruction qu'à la construction. On peut bien citer des noms (Tool, Soen, Oceansize...) mais aucun ne se rapproche tout à fait de ce que propose Sleep Token et c'est ce qui fait tout l'intérêt de ce combo qu'il faut surveiller.

Oli