En moins de deux ans, Sinsaenum en est déjà à 4 sorties, un LP et 3 EPs, si le rythme est aussi élevé, c'est que Frédéric Leclercq (bassiste de DragonForce) compose des titres "dans son coin" depuis près de 20 ans, avec le talent des Joey Jordison (batteur des Murderdolls et ex-Slipknot), Stéphane Buriez (guitariste de Loudblast), Heimoth (guitariste chez Seth mais ici bassiste), Attila Csihar (chanteur de Mayhem) et Sean Zatorsky (chanteur de Dååth et ex-Chimaira), les "vieilles" idées trouvent rapidement une nouvelle jeunesse. Et ici, seuls trois sont nouveaux, deux étaient déjà présents sur la version japonaise et le dernier est "Dead souls" (paru sur Echoes of the tortured) avec un mixage alternatif par Frédéric Duquesne (producteur désormais bien installé mais aussi guitariste de Mass Hysteria). L'alchimie entre tous prend assez bien et donne un death orienté black ("Monarch of Death" !) où chaque musicien prend son pied à magnifier les plans de Fred, sachant que les autres ne sont pas des manches et assureront un relais énorme ensuite pour qu'au final les titres ne soient pas qu'un assemblage de parties mais de vrais morceaux où les influences se télescopent avec une délicate violence.

Oli