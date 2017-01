Il y a des groupes qu'il faut avoir vu en live. Pas seulement parce qu'ils y sont très bons et font vivre une autre expérience en délivrant leur musique mais également parce qu'on saura désormais ce dont ils sont capables. On saura que les titres excellents de leurs albums, ils les magnifient encore davantage et on en profitera dès son salon. C'est exactement ce qu'il se passe avec les Russian Circles.



Le titre de l'album (Guidance) et la photo de l'artwork nous invite à les suivre, même si sur cette dernière, l'homme le plus serein n'a pas le choix et marche d'un bon pas vers la mort (ce n'est pas forcément évident sur la version CD, l'artwork est beaucoup plus intéressant quand il n'est pas coupé, ça fait une bonne raison d'acheter le vinyle, au passage le design est signé Ben Chisholm de Chelsea Wolfe, combo invité sur le titre éponyme de Memorial et avec qui ils ont partagé une tournée en 2013). Allons-y.



Avant ça, j'en termine avec le name-dropping... le gars derrière le son, c'est cette fois-ci Kurt Ballou, forcément ça envoie du lourd dans le grain quand c'est le guitariste de Converge mais aussi producteur reconnu (Kvelertak, Every Time I Die, Torche, Pneu, All Pigs Must Die ...) mais, le lascar a su également faire ressortir les très belles sonorités claires. Pari gagné donc du côté de la production.



Après la promenade introductive "Asa", les choses sérieuses commencent avec "Vorel", le trio appuie sur les pédales (de distorsion et de grosse caisse) et passe à la vitesse supérieure avec une première montée en puissance post-métal avec une basse qui se détache dans l'ascension pour nous hérisser les poils. C'est là qu'en fermant les yeux (ou pas), on s'imagine vivre le morceau en live et reprendre une claque. Jouant sur les deux tableaux (douceur et rugosité), "Mota" ne permet pas franchement de nous remettre de nos émotions, d'autant plus que le chemin est cette fois-ci tracé par une guitare lumineuse. Le voyage continue avec "Afrika", à l'écoute, c'est pas forcément une destination idéale pour le tourisme option sieste, tendu et inquiétant, il s'oppose à "Overboard", véritable îlot de quiétude au coeur de Guidance qui repart au combat avec l'assourdissant "Calla" et nous achève avec "Lisboa". La messe est dite. On le savait, on les a suivis, ils nous ont tués.

Oli