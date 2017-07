C'est Julien, chanteur et guitariste du combo déjanté, qui est chargé de faire des choix impossibles concernant Psykyp qui fait son gros retour cette année. Comme souvent avec les Toulousains, on ne traîne pas. Go !

Le retour du Jedi ou Le retour du Grand Blond ?

Le retour du Grand Blond parce que Pierre Richard rules !



Golden ticket ou Golden shower ?

Golden ticket, même si la Golden Shower réchauffe.



Hippopotame ou autruche ?

Autruche forever. L'hippo n'est qu'une infidélité.



Ctrl+Alt+Supp ou Alt+F4 ?

Ctrl+Alt+Fuck !



Samba ou Sepultura ?

Samba. On aime danser chaloupé.



"To be (tray), or not to be" ou "Violent brazilian massage" ?

"Violent brazilian massage". Place à la nouveauté.



Santa Claus ou Klaus Barbie ?

Santa Claus, il est quand même vachement plus sympa en soirée.



Lever du soleil ou coucher du soleil ?

Coucher du soleil, le plus beau moment de la journée... Je ne suis pas du matin.



Violence ou mélodies ?

Les deux mon capitaine. Toujours.



"Teacher" ou "Love is dead" ?

"Love is dead". On en a marre de "Teacher" (rires)



Havana Cafe ou Bikini ?

Bikini ×10000. Le Havana c'était vraiment horrible. Et le Bikini, c'est la maison !



Londres en mai ou Paris en décembre ?

Londres pour la conquête ! Mais on roustera aussi les Parisiens avec grand plaisir.



Crowdfunding ou stand de merch ?

Stand de merch pour regarder les gens dans les yeux. On remercie encore au passage les Kissbankers sans qui rien n'aurait été possible !



Le temps de la réflexion 2001 ou Le temps de la réflexion 2016 ?

2016 ! Il est de notoriété publique qu'on a jamais été fans du son 2001.



The Black Painters ou Cancel The Apocalypse ?

The Black Painters mais ça n'engage que moi. Sûrement à cause de mon côté jazzy.



Fantômas ou Mr. Bungle ?

Mr. Bungle pour California, Fantômas pour le Director's cut.



Instagram ou Facebook ?

Facebook, on y discute mieux mais la vraie vie c'est encore plus chouette.



Jerkov ou Dooweet ?

Jerweet ou Dookov.

Merci Julien et les Psykup, merci aussi Sarah chez Dooweet.

Oli