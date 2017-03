L'EP de Prophets Of Rage, c'est cinq titres : une reprise de RATM , deux de Public Enemy, une des Beastie Boys et une compo. Composée par Rage Against The Machine, "Killing in the name" a une présence particulière. Il semblait aussi difficile d'éviter la demande que de l'interpréter, Prophets Of Rage se risque à l'exercice aussi périlleux soit-il. La section instrumentale assure comme à son habitude mais donne l'impression de vivre un peu au ralenti pour attendre les deux rappeurs. B-Real et Chuck D s'en sortent mais le titre n'est pas franchement dans leur registre et cela se sent. Pour ne pas les aider, ils souffrent de la comparaison permanente avec un Zack de la Rocha plus que jamais absent. C'est un peu la difficulté des reprises : soit on cherche à interpréter dans son univers mais il faut le génie, soit on copie la version originale mais c'est délicat. Initialement de Public Enemy, "Prophets of rage" et "Shut em down" sont gonflés à bloc par les membres de RATM . Les rappeurs passent au devant sans crainte et mettent un gros coup de jeunesse à ces morceaux qui ont une bonne vingtaine d'années. "No Sleep till Brooklyn" donne la même impression et rappelle les Beastie Boys à notre bon souvenir. Au delà du talent des musiciens en lice, cet EP a le mérite de ramener à nos oreilles de vieux titres qui font du bien en ces temps troublés. Seul inédit, "The party's over" n'offre pas de comparaison possible. C'est une petite fenêtre pour appréhender le vrai univers du groupe. Et franchement, ce morceau fait toute l'unité de Prophets Of Rage. Un album entier de compositions serait un délice. Faut-il encore rêver ?

Julien