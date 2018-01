Originaires de Lesigny dans le 77, les Pogo Car Crash Control (ou P3C pour les intimes) perpétuent la tradition d'un punk-hardcore rageur, entêtant et entraînant. Leur éloquence est à l'image de la torpille sonique que représentent leurs six titres et de l'artwork qui conditionne ce premier EP. En effet, dans leur imagerie, il est beaucoup question de tranchage de membres (des doigts sur la pochette, une tête dans le clip de "Paroles/M'assomment") avec une spécialité pour le sectionnage de tympans. Leurs textes se parent d'une impertinence scandée et hurlée en français, qui d'ailleurs n'est pas toujours très audible, mais également d'un humour bien placé que l'on retrouve dans leur clip-vidéo fait maison. Ce jeune quatuor commence sérieusement à se faire un nom sur la scène française et européenne, en témoignent leurs pelletés de dates et participations à de grands festivals de renoms (Rock En Seine, Paleo Festival, Printemps de Bourges, Francofolies De La Rochelle.), et si tu souhaites découvrir les rejetons de Cobra (mais pas que !), fonce donc écouter cet EP éponyme qui devrait être suivi dans la logique des choses d'un LP prometteur.

Ted