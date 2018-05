C'est Olivier, chanteur et guitariste des Pogo Car Crash Control qui endosse le rôle de leader pour faire des choix drastiques au moment de répondre à l'intervi OU ! Go !

POGO CAR CRASH CONTROL Pogo ou Total Control ?

Pogo sans hésitation. Un bon pogo c'est libérateur. Ton corps voltige, quand tu tombes on te ramasse, tu partages la sueur de 15 personnes sur toi...c'est magnifique. Le total control...ça me fait flipper !



Car Crash ou Crash Test Dummies ?

Entre la mort et un groupe des année nonante dont le tube s'appelle "mmm mmm mmm mmm". Pas facile...allez va pour l'accident de voiture !



P3C ou C3PO ?

C3PO est trop chiant ! J'aimerais bien voir l'ingénieur qui a programmé un droïde aussi relou.



Nirvana ou The Dillinger Escape Plan ?

Nirvana. Je suis suspicieux envers les gens qui n'aiment pas Nirvana, je trouve ça louche.



Stupeflip ou Johnny Mafia ?

Difficile parce que incomparable !

Les Johnny a chaque fois qu'on allait les voir on se disait "faut vraiment qu'on progresse". Chose faite, on s'est mis à tourner régulièrement ensemble et c'est devenu des amis. Je me demande si on les croisera aussi souvent sur la tournée 2018 parce que Pogo a viré un peu métal. Autrement Simon (guitare dans P3C ) joue de la basse dans les Chuck Twin, un autre groupe fort de Sens la capitale du monde ou Théo (chanteur des JM) joue aussi. Les Johnny préparent un nouvelle album en ce moment, j'ai hâte d'écouter ça putain.

Et Stup ! On les a rencontrés autour de la flip party. King Ju nous a soutenus et il voulait qu'on joue ensemble pour cette teuf. Il y avait 6000 personnes qui attendait King Ju. On avait vraiment peur que le public nous rejette puisque King Ju montait sur scène après nous. Finalement ça a dansé dans tout les sens, le public était bouillant ! Vous pouvez voir ça sur Youtube...



Scène ou studio ?

Haha ! Ce serait pas le genre de question qu'on trouvait dans Rock Mag ? J'étais un lecteur de Rock Mag quand j'avais environ 11 ans et je ne comprenais jamais cette histoire de choix entre le studio et la scène. Ce que j'entends le plus souvent autour de nous c'est "vous êtes un groupe de scène" mais personnellement j'ai l'ambition d'enregistrer beaucoup de disques, c'est ce qui m'intéresse le plus.



"Crève" ou "Conseil" ?

"Crève" ! Parce que ça à été une super expérience de découvrir l'univers du stock car. Des gens adorables. Sur la compétition, une pilote de stock car m'a mis un gros pain dans la gueule pour un plan qu'on a finalement pas utilisé. Mémorable. J'en profite pour remercier la fédération des sports mécaniques originaux !



Shampooing aux œufs ou à la bière ?

A la bière ! Parce que la bière c'est comme si c'était mon frère !



POGO CAR CRASH CONTROL 12 avril ou 23 mars ?

Les deux ! Achetez le disque et venez nous voir en live ! Donc pour rappel le 23 mars c'est la sortie de notre 1er album Déprime hostile et le 12 avril c'est la Release party à la Maroquinerie à paris.

C'était la réponse promo !



Pub ADK ou les 18 marches ?

Ah mais t'es dur ! Hélas le pub ADK a fermé il y a peu sous la pression du maire de la ville. C'était ma salle préférée dans le 77, j''y ai passé tout mon lycée. C'était chouette d'avoir un endroit comme ça en Seine et Marne à la fois un lieu culturel et débit de boisson. Maintenant dans le 77, on s'y ennuie un petit peu plus encore qu'avant. Merci monsieur le maire.

Les 18 marches c'est la salle qui a soutenu le plus Pogo grâce à Quentin le directeur. Il nous a fait beaucoup jouer, nous a offert des répétitions, il a beaucoup parlé de nous. Il nous a permst de conquérir notre maudit département ! J'en profite pour le remercier aussi.



L'Empreinte ou Le Plan ?

L'Empreinte, encore une salle du 77 ! Beaucoup de Métal là-bas et beaucoup d'amis aussi.



La Maroquinerie ou La Cordonnerie ?

Je ne connais pas encore la Cordonnerie, mais la Maroquinerie c'est ma salle de concert préférée à Paris.



No One Is Innocent ou AqME ?

No one, on les connaît depuis plus longtemps que AqME. Ces gars-là sont hyper sympas et j'ai appris la guitare via guitare Part avec François Maigret. J'ai eu l'occasion de le remercier pour ses fameuses blagues. AqME, on a joué avec eux dans le Nord c'était complet. Ça rigole pas ! Des gens adorables eux aussi.



Rock en Seine ou Francofolies ?

Notre concert aux Francofolies était assez mémorable en terme de violence. Et j'aime bien la Rochelle. Donc les Franco !



Hellfest ou Download ?

On fait les deux cette année ! J'ai jamais été aux 2 (bouh la honte) alors on verra bien !



Madjer ou Panenka ?

Madjer a dû faire de beaux Panenka j'imagine. Panenka c'est notre maison de disque, ils nous font confiance c'est déjà assez énorme.



Amis ou famille ?

Où se sent-on mieux ailleurs que dans sa famille ? Partout ailleurs.



Pogocarcrashcontrol.com ou Facebook ?

Restez sur le Facebook pour les infos c'est mieux.



W-Fenec ou Metalorgie ?

Allez W-fenec parce que c'est ton anniversaire c'est pas celui de ta mère ! Mais j'aime beaucoup les chroniques albums de Métalorgie.



Avoir 20 ans ou être vieux ?

Être vieux ! J'ai envie de monter un groupe de blues.



Allez, quelques vidéos pour tout comprendre de certaines réponses :

Merci à Olivier et à Pogo Car Crash Control !

Photo posée : Fred Lefranc

Photo live : Oli

Oli