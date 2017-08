10 ans que les Pastors of Muppets existent ! Ou presque car des textes apocryphes voient un embryon de combo dés 2006. Peu importe, au départ, ce n'étaient qu'une bande de Girondins fans de Métal qui ont voulu mixer leur amour de la fanfare et de MetallicA (leur première cover étant "Master of puppets") et le tout sans suivre l'exemple d'Apocalytica qu'ils découvriront par la suite. Outre les traditionnels cuivres des brass bands (trombones, saxophones, trompettes), ils incorporent des instruments dont on connaît moins les noms (sousaphone et euphonium) et même une batterie (en l'occurence au début c'est Niko, aussi batteur de Jenx, aujourd'hui c'est Simon) et c'est à pleins poumons qu'ils déambulent dans les rues, les bars, les festivals. Un premier EP (Fanfare metal en 2008), un album éponyme (2012) où ils remettent les titres de leur démo, un EP intitulé Headbrassbangers !! en 2014, un autre dans la foulée (Heavy meal en 2015) et puis merde, ils ont déjà 10 ans et décident de fêter ça avec une nouvelle prod, ils retournent donc enregistrer quelques titres avec Cyrille Gachet (musicien pour Year Of No Light et Bagarre Générale mais aussi ingé son pour Mars Red Sky, Aerôflôt, JC Satàn...), les mélangent avec ceux du dernier EP pour sortir ce Heavy birthday.

Oli