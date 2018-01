Intro Waiting for Little gun Banshee The flower & the earth God bless you, wicked Cold war circus Run away Virus Weather guy

Punk Hard Core avec une grosse base de Rock N Roll, voilà ce que propose Papertank au travers des 10 pistes de son premier album, vaste terrain de jeu (Playground) menacé par la triste réalité car les petits soldats deviennent parfois grands. Outre la folle énergie dégagée par le combo et la qualité de leurs compos qui voient des mélodies aiguisées surfer sur des rythmes diaboliques, l'intérêt de ce projet repose sur l'absence de guitare et donc l'exceptionnel jeu de basse et la qualité des saturations qui font passer le trio pour un groupe comme un autre. Les riffs de la quatre cordes se posent sur une batterie sans faille et le chant -audible bien que vénèr- semble chercher à meubler tous les instants, donnant un dynamisme assez incroyable à l'ensemble, ça pulse du début à la fin et même quand un petit break bass/batt' pointe son nez, on sent que ça va repartir de plus belle. L'alternance des jeux classiques (note à note) et en accords du bassiste donne des morceaux de haute volée (j'ai une petite préférence pour "The flower & the earth") et procure une excitation particulière comme si on rencontrait l'essence du rock. Pure, authentique et puissant sans oublier d'être intelligent, tu as compris qu'on te recommande Papertank.

Oli