Dreamcatcher Monster Disengage Dark Matters Fake Eyes Hand Of Science Boomtown Blackjack Retreat Who We Are Now Chaos + Bliss Feast

Londres a toujours été une terre de fusion (Asian Dub Foundation ou un poil plus au Nord Enter Shikari ou à l'Ouest Hacktivist), voir émerger un groupe comme The One Hundred n'est donc pas une surprise. La plupart des membres ont fait leurs armes ensemble avec Collapse The Control avant de monter ce groupe dont le premier EP Subculture (2014) les avait propulsé sur le devant de toutes les scènes qui comptent au pays de sa majesté. Les revoilà avec un album 12 titres qui mêle savamment électro, hiphop et métal pour un rendu cyber-punk des plus excitants. Jouant sur les ambiances, les tempos (du plus nerveux au plus calme, tout y passe), l'intégration de sonorités et de petites surprises (comme du chant féminin sur "Boomtown") alors que l'ensemble est plutôt frontal (le titre éponyme est lourdement industriel), The One Hundred enchaîne riffs tendus, flows acerbes et attaques tranchantes ne nous laissant jamais le temps de réfléchir à ce qu'ils font. Si tu es sensible aux mélanges des genres comme sont capables de le faire The Qemists ou Boars, on te recommande de prêter une oreille à ce Chaos + Bliss qui pourrait te faire danser comme un con tout l'été.

Oli