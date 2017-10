L'aventure Nothing From No One a débuté durant l'été 2013. Scalp, ex-guitariste de Black Bomb A, monte un groupe de hardcore avec des ex-Eyeless et le chanteur de Hord et Detoxed (Styx), il quitte le groupe début 2015 alors que le quintet fait étalage de ses premiers titres sérieux. Les Montpelliérains embarquent un autre gratteux et composent de nouveaux titres qui paraissent au printemps 2017 sous la forme d'un EP blindé d'invités. Autant de guests qui permettent de situer le HxC des Héraultais qui honore ses pères (Danny d'Angel Crew et ex-Deviate sur "Control freak"), ses potes (Tristan de WeaksaW et Vince d'Alea Jacta Est) et s'ouvre à la mondialisation (Thiago du combo brésilien Worst pour une nouvelle version d'"Undertaker"). Avec ou sans renfort (la différence étant au final peu flagrante), les 6 bastos du barillet font mouche, mélangeant agressivité et masse volumique ultra dense, NFNO pilonne sans relâche en respectant (un peu trop ?) les règles d'or du style. Rien de nouveau sous le soleil mais une bonne grosse dose de HardCore des familles ultra efficace qui ravira les puristes. Pour un début, c'est déjà pas mal.

Oli