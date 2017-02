Un EP, un split (avec Aleska) et voilà No Vale Nada qui nous présente Demain : 8 titres condensés en moins de vingt minutes (en décomptant le gros blanc pour cacher un faux titre à la fin de "Sans gravité"), enregistrés chez Amaury Sauvé (As We Draw, Birds In Row, Comity, The Prestige) et masterisés par Nick Zampiello (Converge, tiens donc, on se demande si ça a influencé leur choix...). Hardcore chaotique sombre et violent, les Haut-Marnais valent quelque chose, au moins leur pesant de pralines qu'on prend dans la tronche (le mec de l'artwork a du écouter le disque d'un peu trop près). Excessivement rapide dans l'exécution, le groupe prend quand même le temps de poser quelques ambiances (le pesant "L'éloge du sens", l'intermède "01") et évite ainsi toute saturation des esgourdes (ce qui peut arriver à trop manger de screamo). Demain laisse donc présager un bel avenir pour le trio d'écorchés vifs qui le voient pourtant bien noir.

Oli