Gary Kelly, ça ne sonne pas très parisien comme nom, et c'est normal parce que le leader de Molybaron est né et a grandi à Dublin (ça aide pour bien chanter anglais). Arrivé à Paris, il a construit, depuis 2014, un groupe autour de lui, un groupe avec des racines dans le métal des années 80/90 mais qui offre de par un son très moderne un métal plus rock que hard, heavy ou speed. Avec un chant clair qui se tourne davantage vers les harmonies que l'agressivité, le groupe peut être qualifié de métal alternatif tant il semble insaisissable, capable autant de balancer un solo meurtrier que des parties progressives, d'user de la double pédale comme d'effets sur la voix. Ballades puissantes ou brûlots adoucis, Molybaron trace son chemin au milieu de ses influences. Et si le groupe cite U2, Led Zeppelin ou Metallica, la filiation n'est pas évidente, je les sens plus proche de Jane's Addiction, A Perfect Circle (en mettant de côté Perry Farrell et Maynard James Keenan) de certains groupes grunge. La difficulté à les situer témoigne de leur originalité tout en écrivant des morceaux qui passent bien, c'est un gage de qualité. Enfin, je note le bel artwork même si l'idée n'est pas sans rappeler une des images du film The wall d'Alan Parker / Pink Floyd.

Oli