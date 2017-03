La première fois que j'ai vu Mass Hysteria, c'était en juillet 1997, près de trois ans avant la naissance de mon neveu... Un neveu que j'emmène ce soir voir son premier concert, et ce premier concert c'est celui de Mass Hysteria. Sur la route du Centre Culturel Gérard Philippe, les questions s'enchaînent "tu crois qu'ils vont jouer "Vae soli" ?", "Et "L'Enfer des Dieux", elle est bien en live ?", "Les morceaux sont aussi bien que sur l'album ?"... Après le concert, il aura eu toutes ses réponses (trois fois "oui"). Et pourtant ce n'était pas un excellent concert de Mass Hysteria.

Pas excellent parce que le groupe (et surtout Yann) a subi des soucis techniques avec un jack récalcitrant en début de show, pas excellent parce que le light show n'était pas aussi impressionnant que dans une grande salle et pas excellent parce qu'en mode ultra décontracté, le cinq majeur n'a pas enchaîné tous ses titres en mode baston de A à Z mais a pris le temps de discuter, de fêter l'anniversaire de Sabine (40 ans !), de filmer la scène avec le téléphone d'un spectateur... et si ce Mass super proche du public, super cool est vraiment agréable, je lui préfère le Mass qui tabasse sans prendre trop de pauses. J'aurais certainement dit l'inverse il y a 15 ans mais aujourd'hui, je préfère quand ça envoie. Par exemple, le public a de lui même organisé un braveheart sur "Plus que du métal", pourquoi vouloir en refaire un juste après pour attaquer "Furia" ? Ok, c'est énorme mais on pouvait aussi rester sur la spontanéité...

Pas excellent aussi parce que manque à la setlist "L'espérance et le refus", un de mes petits chouchous de Matière noire. Et pourtant, on a le droit à plus d'1h45 de show (et il faisait très chaud, le plongeon de Mouss sur le public n'ayant rafraîchi personne) avec quelques oldies qui font toujours du bien ("Mass protect", "Knowledge is power") et l'excellent "Mère d'iroise" que j'avais hâte d'entendre en live.



Mass Hysteria : Calais 2016 Pour le reste, c'était du grand classique hystérique avec les filles pour danser sur "Respect to the dancefloor", des sourires, des mecs un peu bourrés qui s'exhibent près des zicos toujours aussi pros dans l'exécution. À noter quand même que "P4" a été joué sur scène et que quelques "Porcherie" (clin d'oeil à Bérurier Noir) sont venus agrémentés "Donnez-vous la peine". Quand on a plus d'une trentaine de concerts de Mass Hysteria au compteur, on devient exigeant et même si on passe un excellent moment, on peut se la jouer blasé, et oui, c'est moche de vieillir... Mon neveu est encore jeune, ce premier concert pour lui était forcément phénoménal et je l'ai mis en garde, les prochains ne seront peut-être pas aussi bons car aussi "peu excellent" fut celui-ci d'après moi, ça reste bien au-dessus de la moyenne pour un paquet de groupes.

setlist : Chiens de la casse, Vae soli, Une somme de détails, Babylone, Vector equilibrium, Contraddiction, P4, Notre complot, L'enfer des Dieux, Mass protect, Knowledge is power, Failles, L'archipel des pensées, World on fire, Pulsion, Positif à bloc, Tout est poison, Mère d'iroire /// Donnez-vous la peine, Respect to the dancefloor, Plus que du métal, Furia



Merci aux Mass et à Roger chez Replica.

Photos : Oli, Calais (04.11.16)

Oli