Après avoir écouté l'album Matière noire, vu en live ce que donnait ce Mass Hysteria-là et vu à la télé le DVD Le trianon, il nous fallait poser quelques questions aux furieux, c'est Mouss qui y répond avec franchise et décontraction...

Mass Hysteria : Calais 2016 Avant de parler du DVD, revenons un peu sur l'album, j'ai l'impression que vous l'aimez beaucoup, plus que d'autres à leur sortie...

Il est vrai que nous jouons beaucoup de titres du dernier album. Plus que nous le faisions avec les autres à leur sortie. Je pense que c'est le fait que Matière noire est plus abouti, plus mûre et sans filet. On ne s'est pas censuré. Ni les textes, ni les passages longs musicaux dans certains morceaux. Ce n'est pas voulu que nous jouions beaucoup de chansons du dernier c'est comme ça.



Il y a des passages assez vindicatifs et d'autres plutôt "peace & love", c'est de la schizophrénie ?

Non pas du tout ! Ou si être schizophrène c'est analyser le monde géopolitique et espérer la paix, alors oui nous sommes schizophrènes ! En fait c'est le fil rouge des albums depuis toujours. La contradiction pour gagner la raison. La réalité et l'idéal est notre schizophrénie !



Matière noire a un superbe digipak, qui a eu cette idée ?

Je ne voudrais pas dire de bêtises car la création du digipak a été élaborée pendant que j'écrivais. Je recevais par mail les évolutions mais je n'y ai pas mis mon nez. C'est Yann qui s'en est chargé comme toutes les autres pochettes de Mass . Il lance une idée puis on valide tous. Ensuite il travaille étroitement avec Eric Canto notre ami et photographe. Eric nous nous a fait les 3 dernières pochettes, Failles, L'armée des ombres et Matière noire. Pour ce qui est du liquide noir c'est Mehdi de notre label, Verycords, qui a travaillé ça avec Yann.



Entre l'idée et la réalisation, il y a eu des difficultés ?

Oui surtout pour ce fichu liquide noir ! Celui qu'il y a dans l'album en couverture et celui qui coule sur la fille pour les photos. Ce fut une tannée ! Il fallait qu'il ne soit pas nocif, qu'il ait une belle couleur et une texture parfaite pour le rendu. Pendant la session photo Eric Canto et Yann ont fait plusieurs essais sur le mannequin. C'était un studio-photo loué et le liquide a salopé l'endroit, il y en avait partout et ça se lavait mal ! On avait que 2 jours je crois. Un enfer mais quel résultat ! On s'est bien arraché les cheveux pour le liquide avant d'avoir le bon rendu pour la pochette.



Les titres en latin, c'est pour ne pas faire oublier cette langue morte ou des clins d'oeil à Ghost ?

Raphael notre batteur est un "fidèle" quasi-fanatique de Ghost . Il connaît même personnellement le groupe. Bref, ce n'est pas pour ça qu'il y a des titres en latin. C'est d'une part pour ne pas oublier le latin mais surtout parce que cette langue est une des racines de notre langue française. Un mot ou expression en latin force les gens à aller voir la définition. Ça pousse à un effort de compréhension, se cultiver en s'élevant ! Et puis la sonorité du latin est particulière et ça sonne bien avec la musique métal.



On peut parler des samples ? Là encore, la discrétion est de mise dans les crédits...

Je vais te la jouer « transparent ». Pour le titre "Plus que du metal" c'est Marc de "Animal son", qui bosse entre autre avec Booba, qui a fait les machines. Pour toutes les autres c'est notre ancien-ancien-ancien guitariste Olivier Coursier qui s'en est chargé.



Venons-en à ce concert du Trianon, d'où vient l'idée de jouer l'album en intégralité ? Ca n'était jamais arrivé, même pour Contraddiction ou vous aviez joué "Corazones olviados" ?

L'idée vient du ait qu'il fallait faire aussi bien que l'Olympia avec moins de moyen. Le Trianon étant la grosse date parisienne nous devions trouver des idées pour marquer le coup. Jouer l'album en entier en fut une bonne ! Il me semble que l'idée fut collégiale. Mais Yann et Rafa sont souvent les agenceurs des concerts.



J'avais particulièrement apprécié l'enchaînement "Vae soli" / "Tout est poison" en live... Pourquoi tout jouer dans l'ordre ?

Pour respecter l'ordre de l'album tout simplement.



Il y a des gens qui ont refusé une invitation à partager la scène avec vous au Trianon ?

Aucun refus. Il y a juste le chanteur et le guitariste de Shakaponk qui ne pouvaient pas à cause de leur agenda chargé.



J'adore "Donnez-vous la peine" car c'est le premier titre de Mass que j'ai écouté mais aujourd'hui, il semble moins percutant dans le set... Les discussions sont rudes pour savoir quels titres garder ou pas... genre "Mass protect" !.

Tu as tout compris ! Les accordages ne sont pas les mêmes suivant les albums. Plus tu vas vers les derniers plus c'est accordé grave. Alors parfois un vieux titre accordé en "mi" façon rock'n'roll sonnera un peu "keuss" Au milieu des nouveaux morceaux. On ne veut quand même pas oublier les vieilleries sous prétexte qu'elles donnent moins « gros ».



Sur toute cette tournée, le jeu de lumière est phénoménal, c'était déjà bien avant, mais là, c'est vraiment un light-show exceptionnel, c'est plus facile grâce à l'équipement des salles ou c'est surtout beaucoup de travail avec Nicolas Riot ?

C'est Nicolas qui a fait tout le travail aux lights ! Il est vraiment doué ce petit fumier de lapin ! C'est un gars passionné qui fonctionne en binôme avec un autre éclairagiste qui s'appelle Romain Drone. Leur boîte s'appelle "Chirac design" tout un concept ! En ce moment c'est Romain qui est avec nous et Nicolas est avec Gojira depuis deux mois.



Editer le DVD en édition limitée à 5000 exemplaires, c'est un peu du marketing non ?

Oui mais surtout un peu prétentieux ! 5000 je pensais que c'était trop. Et en fin de compte on va tout écouler, j'en suis le premier surpris.



Mass Hysteria à l'Autre Canal (2015) Vu de l'extérieur, le relais entre Vinz et Atom semble avoir été fait dans la douceur, comment ça s'est passé ?

Ça s'est très bien passé. Vinz a passé du temps avec Atom pour expliquer quelques passages subtils a la basse qui ne s'entendent pas à l'oreille. Vinz a tout fait pour que ça se passe en douceur. Et Atom s'est surpassé à apprendre 30 titres en peu de temps, 2 mois je crois.



Il y a eu beaucoup de changements de line-up ces dernières années, ça fragilise ou ça renforce ?

Ca renforce ! Pour nous en tout cas ! Je dirais, sans vouloir manquer de respect aux anciens membres qui ont fait et composé Mass Hysteria, que l'équipe 2016 avec techniciens inclus est la meilleure de toutes. Avec l'âge et l'expérience chacun sait ce qu'il a à faire. Et chacun le fait avec sérieux et le sourire. On est surtout plus exigeant.



Pour les élections présidentielles, pourriez-vous vous engagez pour un candidat en particulier ?

Sûrement pas !!!



2016 n'est pas terminé mais il y a quoi de prévu pour 2017 ? Encore des dates ? Des vacances ?

Il y a évidemment des dates et quelques festivals qu'on n'a pas pu faire cette année. Mais en janvier, pour joindre vacances et boulot, il est prévu que nous fassions des dates en Chine, en Australie et au Japon. C'est dans les tuyaux mais pas confirmé encore. Ce serait vraiment fort qu'on puisse faire ça ! On en rêve depuis longtemps et je pèse mes mots !

Merci Mouss, Merci Mass, Merci Alix et AnneLise chez Verycords.

Photos : Oli

Oli