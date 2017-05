LP : Lost between mounts and dales / Set adrift in the flood of peopleDate de sortie : 01/10/2016

S'il a un titre impossible à retenir, c'est que le nouvel opus de Lilium Sova se découpe en deux parties d'environ 20 minutes chacune, deux faces d'un vinyle que tu peux écouter selon tes envies et ton état d'esprit. Si le groupe n'est plus désormais qu'un duo basse/batterie, quelques autres instruments viennent parfois aérer l'atmosphère ultra lourde et saturée (le violoncelle sur "Ofkæling" n'est pas pour autant très rassurant). La première partie ressemble quelque peu à une longue descente aux enfers, inexorablement on s'enfonce toujours plus loin sans être capable de réagir alors qu'ensuite, une fois passé de l'autre côté, la rébellion se fait sentir. Les esprits s'échauffent sérieusement, les coups sont plus directs, les sons gagnent en clarté, les structures se hachent, s'effilent, les notes sont davantage tranchantes. Le sombre rouleau compresseur option lente progression implacable du début de l'album laisse la place à un pur sang indomptable qui, s'il sème également le chaos, se débat pour sa liberté plus qu'il ne traîne un boulet. Si Lilium Sova a perdu son côté jazzy, il n'a rien perdu de sa consistance et de ses exigences.

Oli