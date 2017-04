Lessen vient de connaitre un tournant important dans sa carrière avec la sortie d'un deuxième album (jamais une mince affaire quand le premier est excellent) et le départ d'une partie de son âme puisque son chanteur a laissé sa place après l'enregistrement. Retour sur tout cela avec Thomas, bassiste de son état.

Y-a-t-il un bon moment pour changer de chanteur ?

Il n'y a jamais de bon moment pour se séparer d'un membre du groupe, surtout que nous n'avions jamais connu de changement de line-up jusque là, mais Lambert nous en a parlé assez tôt pour que cela se fasse sans trop de soucis...



Comment s'est passée la transition ?

Plutôt bien à vrai dire, Lambert a travaillé jusqu'au dernier moment, y compris avec son successeur pour préparer au mieux la suite. Enfin, nous avons pu effectuer deux concerts avec une configuration à deux chanteurs, ce qui a bien conclut cette fameuse transition !



Vous avez réfléchi à d'autres éventualités qu'un nouveau chanteur ? Que ce soit passer en instrumental ou splitter ?

Pas du tout, nous avons voulu continuer coûte que coûte et Lambert nous avait aussi encouragé à le faire.



Les critiques sont unanimes ou certains ne tombent pas sous votre charme ?

Pour le moment, cela reste assez unanime mais nous prenons toujours en compte tout point négatif soulevé pour la suite, cela nous aide aussi à prendre du recul et corriger éventuellement ce qui devrait l'être.



Composer d'excellents morceaux permet-il de vendre des disques ?

Si cela sous-entend un compliment, on t'en remercie déjà ! Pour les ventes, cela reste difficile à dire à notre petit niveau et vu comment le marché de la musique a évolué. De plus, le public métal consomme plus de concerts et de merchandising que de disques bien qu'on en vende aussi directement après les shows...



Le processus de création est-il difficile ? Vous maniez et remaniez longtemps les titres avant de les figer ?

Pour cet album nous avons composé et travaillé comme précédemment, à savoir : une composition plus ou moins complète est proposée aux autres membres du groupe, qui donnent leur avis sur son écoute. Elle sera remaniée si besoin avant d'être testée ensemble avec le chant. Et c'est à ce moment en général où on va décider de la garder ou non, et si ça vaudra le coup que chacun affine vraiment ses parties, et qu'on l'enregistre en pre-prod avec arrangements, etc... Certains titres vont être quasiment calés dès le premier test, pour d'autres cela sera plus long et indécis.



Tout est prêt avant d'entrer en studio ou certaines petites choses évoluent lors de l'enregistrement ?

Le gros des compositions était fait avant notre entrée en studio mais pas mal de points ont été décidés sur place notamment pour les arrangements finaux, certains passages de chant, samples, etc... avec Ben qui nous a enregistré et qui a eu pas mal d'idées, certaines sont restées sur l'enregistrement final. Étant chanteur, musicien et pas mal inspiré par nos morceaux, il a vraiment contribué aux ambiances et aux finitions. De plus, un passage en studio donne un nouveau regard sur certains aspects des morceaux, donc il y a forcément une évolution jusqu'au dernier moment.



Comment voyez-vous l'évolution de Send the Wood Music ?

Ils nous suivent depuis le début mais restent mieux placés que nous pour se prononcer sur leur structure et son développement...



Qu'est-ce qui vous ferait quitter ce label ?

Si jamais on venait à se sentir délaissé par notre label cela pourrait s'envisager car, en tant que groupe actif, il est important d'être accompagné par des acteurs du milieu.



Vous ne montez pas beaucoup dans le Nord, votre réseau pour jouer en live est plus développé dans le Sud ou se taper 1000 bornes est un frein ?

Si l'on prend les dates effectuées jusque là, la tournée du premier album nous a tout de même permis de faire pas mal de bonnes dates sur la moitié nord du pays mais il est vrai qu'avec nos emplois du temps actuels nous forçant à tourner principalement les week-ends, cela reste plus compliqué. Malgré tout, nous sommes toujours partants pour faire de la route, notre show à Rennes d'ici peu en est la preuve et tant qu'on nous propose des conditions correctes on se déplace !



D'autres dates sont prévues pour 2017 ?

En effet, quelques dates sont déjà confirmées et notre récent partenariat de booking avec Go Music France devrait nous en amener bien d'autres, y compris lointaines grâce à certains week-ends prolongés notamment...



Vous avez une musique qui doit plaire en Europe du Nord, des plans pour attaquer la Scandinavie ou l'Allemagne ?

Nous n'avons pas encore eu de propositions sur ces pays là mais nous serions bien sûr ravis de nous y rendre pour défendre notre musique !



Les artworks sont toujours superbes et en noir et blanc, le clip de "Already dead" aussi, pourquoi ce choix ?

Nous avons toujours vu notre musique comme un contraste, entre passages sombres et d'autres plus aériens voire célestes, et cette opposition se retrouve aussi bien dans nos titres que nos visuels c'est vrai.



Si on qualifie votre musique d'opposition manichéenne entre le noir et le blanc, c'est réducteur, non ?

Réducteur non car c'est une belle image pour nous représenter mais nous pensons proposer des choses au delà de ça dans notre univers, si on se penche vraiment dessus.

Merci à Thomas ainsi qu'aux Lessen sans oublier Hadrien chez Send the Wood Music.

Photos : DR

Oli