Sleeping Through The Seasons Prison Of Light Technocracy The Echoes Of Sin Pride Before The Fall Something's In The Air Drag You Back Sirens' Song Dark Tides Silent Witness Enigmatic Smile The Wall Of Illusion

Ceux qui connaissent Klogr ne seront pas étonnés mais le line-up a encore changé depuis Make your stand, une nouvelle section rythmique vient donc poser un cadre sur les compos de Rusty et son comparse PQ (le genre de surnom qui fonctionne plus en italien qu'en français) car sur Keystone le chant et la guitare sont bien plus mises en avant que la basse et la batterie. Comme le timbre du leader n'est pas exceptionnel, ce sont les riffs et quelques envolées qui sauvent quelque peu cet opus qui tourne un peu en rond. La prod' de David Bottrill (Tool mais aussi Smashing Pumpkins, Soen, dEUS, Staind, Coheed and Cambria...) ne se ressent que sur les titres les plus aventureux (et intéressants) comme "Something's in the air" ou qui rompent avec la tonalité d'ensemble comme "Dark tides". Des moments trop rares dans un Keystone monolithique où les mélodies se ressemblent et surtout où je ne retrouve pas l'esprit prog' et aérien entrevu sur le précédent EP. Malgré un superbe emballage, une équipe technique de haute volée et une certaine expérience, Klogr ne parvient pas à nous faire décoller, dommage.

Oli