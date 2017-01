J'imagine bien les membres de Kadinja discuter lors de leurs premières rencontres pour monter le groupe, dans la discussion, Meshuggah a du revenir plus d'une fois... Monté en 2013 à Paris, le combo a d'abord sorti un EP éponyme avant de subir des changements importants dans son line-up en 2015, perdant un guitariste, en remplaçant un autre (par Nicolas ex-Atlantis Chronicles) et débauchant à la batterie Morgan (ex-Klone, ex-Eths, ex-Headcharger, ex-The Mars Chronicles, ex-Eyeless...). Enregistré par son guitariste fondateur (Pierre), ce premier album Ascendancy n'a rien à envier aux grosses productions, Amael Durand (batteur des Novelists) ayant fait un beau boulot pour la prod, le mix et le mastering. Il est sorti officiellement le 27 janvier via la Klonosphère.

Oli