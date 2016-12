Vegard Sverre Tveitan est un touche à tout, s'il est surtout connu pour son travail avec Emperor au rayon black métal, il bosse aussi avec sa femme sur des titres folk et délivre ici un sixième album solo sous son pseudonyme Ihsahn. Un album très ouvert où l'on trouve un peu de tout, la faute au large éventails de goûts de notre chef d'orchestre mais également à la présence de potes qui viennent lui rendre la monnaie de sa pièce, n'étant pas avare de collaboration. Les chanteurs de Leprous ou Trivium, le saxophoniste de Shining (version norvégienne), le novelliste Herbjørnsrud, tous sont invités à participer à Arktis, chaleureuse plongée dans le grand froid. Difficile de qualifier l'album, si ce n'est pas par l'adjectif fourre-tout "prog" (dans la lignée d'un autre génie qu'est Steven Wilson), tant les ambiances sont différentes d'une plage à l'autre. Certaines sont très accessibles pour le métalleux de base qui apprécie le chant clair autant que le guttural ("Until I too dissolve", "Celestial violence"), d'autres sont clairement avant-gardistes ("Crooked red line", "Til tor ulven") et exigent une grande ouverture d'esprit pour rentrer dedans. Album ambitieux (comme toujours avec Ihsahn) qui fourmille de bonnes idées, Arktis n'en reste pas moins un opus à réserver aux fans les plus hardcore de son auteur et/ou de sa bande de potes.

Oli