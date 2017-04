Quand Hypno5e sort un nouvel album, il ne fait pas illusion, c'est du tout bon et pour un sacré bout de temps, on sait qu'on pourra le réécouter indéfiniment sans jamais se lasser. On a posé quelques questions sur la perfection et d'autres sujets à Gredin, bassiste du combo héraultais.

Pourquoi ce titre Shores of the abstract line ?

Cet album décrit l'errance d'un personnage à travers cinq rivages, ceux-ci étant ancrés dans l'esprit du personnage, on peut parler de ligne abstraite pour en définir les limites.



On peut parler de concept album, comment cela se met en place ? L'idée générale se dessine au fur et à mesure ou c'est une orientation choisie dés le départ ?

On a d'abord composé la musique, les thèmes nous sont apparus une fois que les morceaux étaient composés. Les samples nous dirigent aussi beaucoup, on les place pour rythmer et donner de la couleur, et leur sens aide à trouver des thématiques.



Qui est responsable de l'artwork ? Il est très précis avec de nombreux détails qui ont leur importance. Avoir une identité graphique aussi recherchée, c'est important quand on fait votre musique ?

C'est Yvan de "Bertin et compagnie" qui s'est occupé des graphismes du dernier album à partir de photos de Manu. Il connaît et écoute Hypno5e depuis un bon moment, il connait nos atmosphères. Il a bien su illustrer l'ambiance générale de l'album avec les couleurs qu'il a choisies et les points cardinaux, il y a juste une fleur de lys qui traine et qui ne devrait pas être là, j'ai pas réussi à la faire enlever par défaut de communication puisqu'il habite à Tours...



Réaliser un clip de 15 minutes, c'est de la folie ?

On a essayé à plusieurs reprises de réduire certaines chansons à moins de cinq minutes mais elles perdent leur sens. De ce fait, on est obligé de réaliser des clips aussi longs que les chansons qu'ils illustrent. Pour que les chansons gardent leur essence, il faut qu'elles soient longues.



Dans votre processus créatif, c'est difficile de se dire qu'un morceau est "terminé" ?

Énormément. On retouche les morceaux sans arrêt tant qu'on ne les envoie pas au mastering. Pour vous faire une idée, vous n'avez qu'à écouter la première version de "The hole" sur notre toute première démo H492053 puis comparez-la à la version de Des deux l'une est l'autre, on a du mal à croire que c'est la même chanson.



Je trouve votre album simplement parfait, est-ce que vous en êtes également très contents ou vous êtes du genre à être d'éternels insatisfaits ?

Manu est un éternel insatisfait, il passe son temps à dire "On aurait dû faire ceci... On aurait dû faire cela..." Moi je suis plutôt pragmatique, je considère qu'une fois l'album sorti il faut l'accepter tel qu'il est. Shores of the abstract line s'écoute d'une traite, c'est le plus important.



Quelles sont vos références communes ?

On n'a pas grand chose en commun au niveau musical, en ce moment le seul morceau qui met tout le monde d'accord est "Jesus is a friend of mine" de Sonseed, on l'écoute beaucoup en tournée alors qu'il n'a absolument rien à voir avec ce que chacun écoute, on a nos morceaux fétiches selon les périodes. On s'accorde tous à dire que Vildhjarta est un groupe frais, mais je ne trouve pas de musique commune à tout le monde. On s'est réuni autour d'un projet artistique plutôt qu'un projet juste musical.



Avoir un grand frère comme Gojira, c'est une bonne chose ou la comparaison vous dérange ?

C'est une très bonne chose, et jouer avec eux est toujours un énorme plaisir. On nous "compare" souvent à eux parce qu'on est Français, moi je ne vois pas en quoi nos racines nous influenceraient. Hypno5e s'est créé à Montpellier où le public métal est une minorité, avoir plus de cent entrées payantes dans un concert métal sans tête d'affiche est un exploit. On ne vient pas d'une terre de métal.



Est-ce que vous choisiriez un nom différent aujourd'hui ? Ou changeriez-vous la façon de l'écrire ?

Non, souvent on nous dit que notre musique "hypnotise" le public donc on peut conserver le nom, et le 5 à la place du S nous permet d'être trouvables sur les moteurs de recherche. A posteriori, on garde tout.



Pelagic Records, peut-on espérer un meilleur label ?

C'est un label créé par un musicien, ce qui est un atout majeur au niveau de la compréhension, pareil pour la Klonosphere, on se comprend.



Justement, vous êtes également dans la Klonosphère, qu'est-ce que vous apporte la structure ?

Klonosphere s'occupe de notre promotion, de nos rapports avec les magazines, fanzines, webzines... On est content d'être sur les mêmes plateformes que Naïve, Klone, The Ocean, Cult Of Luna, Mono...



Vous avez déjà joué dans de nombreux pays, dans lequel vous aimeriez retourner ?

On aimerait retourner partout où on est allé : aux États-Unis pour le plaisir de jouer tous les jours et de tourner en camping-car, en Australie pour les vastes paysages et le public chaleureux, en Inde parce que jusqu'ici on n'y est allé qu'avec A Backward Glance On A Travel Road et qu'on est sûr qu'Hypno5e marcherait bien là-bas. En attendant, on ratisse la France et l'Europe pour nous créer une fan-base solide à la maison. Pas de secret, il faut jouer partout, toute l'année.



Et parmi ceux que vous ne connaissez pas encore, vers lequel vous partiriez tout de suite?

En Bolivie, vu comme ce pays influence notre musique, ça me semble logique. On cherche impatiemment une tournée en Amérique du Sud qui nous y emmènerait...

Merci Gredin, merci Hypno5e, merci aussi à Guillaume de la Klonosphère.

Oli