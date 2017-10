Awaken (feat. Arno Strobl)

History (feat. Fred Blanchard)

The Weak Man (feat. Guillaume Bideau)

Departure (feat. Kamel Guellil)

The Calling (feat. Drix)

No One Can Divide Us (feat. Deke)

Forlornly (feat. Mark Basile)

Incoherence (feat. Guillaume Bideau)

No More (feat. Blaze Bayley)

Revelation (feat. Arno Strobl & Drix)

Circling Down the Drain (feat. Benhanced)