Depuis la réédition de sa démo éponyme en 2011, Hexis nous avait semé même si on avait forcément vu passer le nom du combo danois régulièrement (les gars ont sorti 2 albums, ont participé à 4 splits et livrent ici leur quatrième EP). On les retrouve chez Division Records avec un line-up presque complètement remanié mais comme dirait un philosophe grec "Seule la voix compte". Ici pourtant, c'est plus par la musique qu'on est hypnotisé, le chant restant dans les clous d'un black hurlé/torturé ni trop grave ni trop aigu. Côté instru, sur un fond de métal extrême de chez extrême, les Scandinaves jouent autant sur le doom massif que sur la double pédale à donf (le gigantesque "Sacrificium"), les rythmes sont plus que variés (et donc ultra travaillés), les moments de blast sont toujours bien choisis (si c'était instrumental, ça rappellerait le Pure de Unfold) ce qui intensifie le dépeçage quand il a lieu. Comme en plus, Hexis balance de vraies bonnes idées dans son riffing (les subtilités comme les grandes lignes de "Nefarius"), le groupe est indubitablement à classer avec les combos pour qui la noirceur absolue est un art de vivre (Phantom Winter, The Canyon Observer...). Hard comme dirait Aurelio.

Oli