Lachés par leur label (Tragic Hero), les He Is Legend ont lancé une campagne de crowdfunding en 2015 pour enregistrer leur cinquième album, une campagne "même pas peur" qui annonçait un total de 56.000 dollars dont 5.000 pour l'artwork (ils se sont fait arnaqués s'ils ont payé ce prix-là) et 10.000 dans les popoches des membres du groupe ! Leur cagnotte engrangée (et même un peu plus), ils ont travaillé sur ce Few et l'ont signé chez Spinefarm Records ! Ce retour en grâce a ramené dans leurs filets le batteur Jesse Shelley (Sleepwave, Being as an Ocean) et a conforté leur idée que mélanger toutes sortes d'influences pour produire un métal plus bâtard qu'alternatif n'en est pas une mauvaise. Ce Few est donc assez ouvert avec des titres plutôt rentre-dedans ("Air raid", "Jordan"), d'autres carrément tranquilles ("Gold dust", "Call ins") et certains avec des inserts assez marqués (le riffing rock old school de "Alley cat", le passage expérimental/jazzy de "Fritz the dog"), il est même sympathique sans pour autant être transcendant car avec 70 plaques, il y avait certainement mieux à faire.

Oli