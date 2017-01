Si tu étais passé à côté de Hope///Dope///Rope en 2012 (uniquement sorti en vinyle), Music Fear Satan a eu la bonne idée de le rééditer au format digipak et agrémenté de trois titres bonus. Et si sur cet album, Hangman's Chair n'est pas aussi ravageur que sur This is not supposed to be positive (le tempo de l'ensemble est bien plus doom), on retrouve leur goût pour les ambiances pesantes, malsaines et qui apportent le malaise. L'album ayant été chroniqué à l'époque, on va s'intéresser aux bonus (même si on pourrait revenir encore et encore sur "A scar to remember" ou le morceau éponyme). Le stonerisant "I am the problem", tu le connais déjà puisqu'il est sur le split avec Drawers, on passe donc à "The rest is silence..." et "Gallow's dance", tous deux parus sur le split avec Acid Deathtrip (en 2014 et en vinyle). Plus récent, le premier témoigne de l'évolution plus rageuse du combo qui n'hésite plus à accélérer les rythmes alor que le second, porté par les instruments, a une grande en partie en guitare claire. Les trois sont assez différents de la tonalité globale de l'opus mais c'est aussi du Hangman's Chair, à l'aise avec tout ce qu'il touche et qui a progressé, années après années, pour arriver au sommet l'an dernier.

Oli