King of the monsters 怪獣 (Kaijū) Murder death kill Moshpute Silence is violence It's poutring Supercharged The ghost theory Død

LP : ...but the dawn will come: Domino Media GroupDate de sortie : 12/2015

Après la "bombe" sous-médiatisée The night fell parue en 2010, on retrouve le quintet Fishing With Guns avec ...But the dawn will come, une petite lueur d'espoir pour faire place à la nuit. Toujours aussi burné, le quintet poursuit son décrassage du rock stoner en y intégrant une huile métallique bien poisseuse histoire que la machine tourne à plein régime. Si tu ne les connais pas encore, imagine-toi Headcharger avec un chant capable de faire dans le guttural et tu auras une petite idée car Fishing With Guns c'est forcément plus qu'une punch-line ratée. C'est aussi des averses de riffs mortels ("Kaiju"), des parties instrumentales de haute volée ("Silence is violence"), une gradation dans la baston ("It's poutring"), de l'humour (au moins dans le nom des morceaux genre "It's poutring" ou "Moshpute"), des phrases musicales tourbillonnantes ("Supercharged"), un final épique féminisé ("Dod"), un artwork graphique très réussi... Je ne sais pas si la pêche est bonne mais vu comment les flingues sont chargés, le menu fretin ne peut servir que d'appât.

Oli