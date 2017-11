Cette chronique est rédigée le 4 mai. Jour dédié à Star Wars mais ça n'a rien à voir. Encore que "Soleil vert" (Soylent green) soit de la science-fiction aussi. Ce 4 mai 2017, c'est le lendemain du débat présidentiel d'entre deux-tours. Et outre la courtoisie et les idées, un des grands absents de la soirée, c'est l'environnement, un thème cher à Face Down qui telle une grosse truie affamée se pavanant dans la fange vient nous faire de nouveaux bisous à l'oreille. C'est gras, c'est boueux, ça gratte un peu mais il paraît que c'est bon pour la peau. Métal sudiste dans la veine d'un Down (inévitable) qui aurait un peu accéléré le tempo (sauf sur quelques jolies douces parties comme "No one" ou le duo "Lost paths"/"Paths lost"), le rock/métal crasseux des Parisiens trace sa route entre riffs éclairés et rythmiques plombées. Jouant aussi bien sur les deux tableaux (ballade bluesy aux racines folk et métal pugnace), Face Down ne trouve pas le temps de nous ennuyer, réussissant à convaincre sur tous les rythmes avec de jolies constructions, des sons travaillés et une énorme facilité à capter notre attention. Pas comme les deux autres. Face Down président !

Oli