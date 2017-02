Sous-titré "O​.​M​.​N​.​I. #2", Haunted humanity est la suite directe du premier EP (O​.​M​.​N​.​I. #1) sorti fin 2015 pour Except One qui n'était pas loin de finaliser un album puisqu'on peut écouter 7 titres. Si musicalement, le métal orienté death envoyé par le combo tient la route (on remarque juste quelques plans un peu trop clichés), c'est du côté du chant que la différence se fait avec la présence énormissime d'Estelle derrière le micro. Une fois de plus (Eths, Noein...), c'est plus facile avec les images de comprendre que c'est bien une chanteuse et non un chanteur. On a aussi quelques belles mélodies en chant clair qui donnent une grosse touche métalcore sans que l'on puisse y voir un style défini car comme les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Bref, la force d'Except One, c'est clairement la tenue et la variété des parties vocales. Bénéficiant en outre d'une excellente production signée CHS Prod (Smash Hit Combo, Guilty of Reason...) et de musiciens sachant mixer les riffs plombés aux petites aérations, Haunted humanity va permettre aux Parisiens de démarcher plus facilement les salles et de gagner des fans.

Oli