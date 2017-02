Everything Behind est une formation parisienne qui oeuvre depuis 5 ans et vient de livrer un 2ème EP (après Human paradise en 2013 et quelques mouvements dans le line-up). En 6 coups, ce Man from elsewhere présente un métal résolument moderne avec une grande variété de chants, du plus clair et mélodieux au plus guttural en passant par différentes teintes et associations. Le duo Chris/Simon derrière les micros joue très bien sur leurs différents atouts et arrive à emmener dans leur sillage une partie instrumentale très ouverte qui, là encore, touche un peu à tout, ça sait aussi bien envoyer du blast que nous caresser dans le sens du poil pour nous le hérisser d'émotion (le "13.11.15" qui n'a pas besoin de mots). Pas tout à fait estampillable metalcore, du fait des constructions un peu alambiquées, Everything Behind fait absolument ce qui lui plaît et profite de sa liberté artistique pour écrire de bons titres. On va tâcher de suivre tout ça, d'autant plus que le groupe a encore une marge de progression, notamment dans certaines parties hurlées.

Oli