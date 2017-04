Limerent death Symptom of terminal illness Wanting not so much as to fugue Low feels blvd Surrogate Honeysuckle Manufacturing discontent Apologies not included Nothing to forget Dissociation

Dillinger Escape Plan fêtera ses 20 ans en 2017 mais qui en profitera vraiment ? Durant ces futurs concerts comme au moment d'écouter cet album, on ne peut s'empêcher de penser que l'aventure DEP va se terminer. Que le monde du métal va perdre un de ses groupes les plus aventureux, les plus tarés, les plus explosifs, les plus démonstratifs, les plus complexes, les plus techniques, un de ses groupes les plus cultes encore en activité.



Enfin, pour quelques mois seulement... Même si l'idée d'une reformation est déjà évoquée, il ne faut pas y penser avant 5 à 10 ans, Ben Weinman appréciant l'écriture (pourquoi pas d'autres musiques de film ?), les collaborations (comme avec Kim Thayil de Soundgarden), les remixes (de Thrice à Lacuna Coil en passant par Lil Wayne !) et tournant déjà pas mal avec Giraffe Tongue Orchestra tandis que Greg Puciato sera lui aussi occupé avec The Black Queen, leurs différends artistiques disparaîtront peut-être après avoir exploré davantage leurs envies dans ces différents projets (plus rock, plus électro...).



Avant de pleurnicher sur le passé et plutôt que d'imaginer le futur, profitons de l'instant présent et de Dissociation, un opus qui fatalement porte bien son nom... Parce qu'après l'écoute, y'a pas que le groupe qui sera éparpillé, si tu cherches à les suivre, ton cerveau se retrouvera en 1000 morceaux façon puzzle. Le seul point commun à cette dizaine de titres, c'est l'atmosphère chaotique qui y règne. Pas de surprise puisque c'est leur marque de fabrique, on a donc un condensé de ce que DEP sait faire de mieux. Tu veux des chevauchées mathématiques en mode fractales qui fracassent, rends-toi sur "Limerent death" ou "Wanting not so much as to", tu cherches un écorchement à vif sous fond jazzy, descends le "Low feels blvd", tu veux en prendre plein la tronche, affronte "Manufacturing discontent" enchaîné à "Apologies not included", tu veux un trip électro indus broyé par le silence, avale "Fugue", tu veux ta rasade d'ironie, finis-toi sur "Dissociation", le titre un poil funèbre par lequel Dillinger Escape Plan clôt les ébats, un titre assez cool et construit de façon simple, histoire de ne rien faire comme prévu.



Avant de nous quitter, DEP nous laisse donc une dernière offrande, on peut leur remettre une couronne de leur vivant, ne gâchons pas l'instant présent, on aura tout le temps pour se poser des questions après car on évite de disséquer tant que la mort n'est pas confirmée.

Oli