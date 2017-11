Pour les cœurs de guimauve, les pandas c'est un peu comme les chatons : une boule de poil mignon tout plein. Aussi dans la culture populaire, l'animal fait quelques apparitions dans la protection de l'environnement, les jeux vidéos, les dessins animés et même le monde automobile. Mais Dildo's Panda Fight, c'est littéralement une autre histoire qui consiste à imaginer nos bouffeurs de bambous se batailler avec des godemichets. On comprendra très vite que le trio mâconnais cultive l'esprit punk. Toute de noir et blanc, la pochette met dans l'ambiance : tête de mort sur les gilets et tatouage sur l'ursidé chinois. A l'intérieur, une citation de "Trappeur" ; La philosophie, c'est Rimbaud, c'est Van Damme : elle n'a pas de couleur.



Enfin bref, Kill me I'm famous est auto-produit et enregistré par Maxaki à la Cave à Musique de Mâcon en juin 2015. Un EP d'une petite demie heure composé de cinq titres qui dévissent les têtes à grands coups de gifles. Avec un peu moins de basse et un zeste plus underground, Dildo's Panda Fight balance dès sa première piste un son qui ravira les amateurs de System Of A Down en bien des points. "Have a break, have a midget" fait ressortir une musique plus proche du punk des fonds de garage. "Night scientist" est le point culminant de cette galette : la folie est plus présente que partout ailleurs et c'est quelque chose à ne pas louper. Le chanteur alterne entre gros coups de gueulantes, phrasé en mode fusion et chants plus mélodieux. Des capacités qui tombent à pic quand il s'agit en un clin d'œil de changer de rythme sans pour autant changer de monde.



Dildo's Panda Fight, ce n'est pas juste une découverte. C'est le truc fait maison fabriqué au sous-sol qu'on partage volontiers avec les copains pour le délire mais aussi parce que c'est bon.

